09/10/2025
DF tem 792 vagas abertas nesta quinta, com salários de até R$ 3 mil

Nesta quinta-feira (9/10), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 792 vagas para quem procura um emprego. Os salários chegam a R$ 3 mil. As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência.

A vaga que oferece a maior remuneração é a de designer de interiores, no Guará. São duas oportunidades para pessoas que tenham experiência prévia e ensino superior completo na área.

O cargo com mais vagas disponíveis é o de atendente de lojas, na Asa Sul, com 50 oportunidades. É preciso ter ensino médio completo, mas não há exigência de experiência e o salário é de R$ 1.520.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

