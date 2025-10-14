DF tem 884 vagas de emprego abertas com salários de até R$ 4,1 mil

As agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem, nesta terça-feira (14/10), 884 vagas para quem procura um emprego. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. Os salários chegam a R$ 4.141,31.
Confira todas as vagas de emprego
O posto com maior remuneração é o de mecânico de perfuratrizes, no Guará, que tem uma vaga aberta. É preciso ter ensino médio completo, mas não é cobrada experiência.
Já o cargo com mais oportunidades disponíveis é o de repositor de mercadorias, sem local de trabalho fixo. São 60 vagas abertas para pessoas com ensino fundamental completo. Não há exigência de experiência e o salário é de R$ 1.562.
Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.
Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.
Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].
Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).
Com informações da Agência Brasília