DF tem mais de 1 mil vagas de emprego com salários de até R$ 3 mil

Nesta quinta-feira (16/10), as agências do trabalhador do Distrito Federal estão oferecendo 1.034 vagas para quem busca ingressar no mercado. Os salários chegam a R$ 3 mil.

As vagas com a maior remuneração são para ladrilheiro e pedreiro, ambas com ponto de trabalho em Santa Maria.

Também estão sendo oferecidas oportunidades para repositor de mercadorias, com uma oferta de 60 vagas. Não é necessário comprovar experiência, mas os candidatos precisam ter ensino fundamental completo.

Leia também

Há ainda 10 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), entre elas: servente de obras na Zona Industrial, com salário de R$ 1.639; empacotador a mão em Ceilândia Norte, com remuneração de R$ 1.518; e atendente de lojas na Asa Sul, que paga R$ 1.620.

Além disso, as agências do trabalhador estão com uma vaga de estágio em engenharia civil, no Gama, que oferece uma bolsa de R$ 750 ao estudante.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].