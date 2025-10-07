07/10/2025
DF tem mais de 1,2 mil vagas nesta terça, e salários chegam a R$ 3 mil

Escrito por Metrópoles
Nesta terça-feira (7/10), as agências do trabalhador do Distrito Federal oferecem 1.256 vagas para quem está à procura de um emprego. Os salário chegam a R$ 3 mil.

As oportunidades contemplam candidatos de diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência. A maior remuneração é oferecida para o cargo de designer de interiores, na região do Guará. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo e experiência comprovada na área.

Entre as vagas com maior oferta, a que mais se destaca é a de servente de obras, com 93 oportunidades, no Recanto das Emas e no Guará.

Para participar, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 15 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].

