DF: Vigilância Sanitária apreende 8 mil litros de bebidas irregulares

Uma ação da Vigilância Sanitária do Distrito Federal apreendeu, nesta quinta-feira (16/10), aproximadamente 8 mil litros de bebidas irregulares, em uma distribuidora em Planaltina.

As irregularidades identificadas durante a operação, que ocorreu em parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), incluíam produtos sem a identificação do produtor, número de registro e lote de produção.

De acordo com a Secretaria de Saúde, esta foi a maior apreensão desde o início da intensificação das ações de vigilância sobre bebidas irregulares, no começo de outubro.

Descarte

Nesta sexta-feira (17/10), mais de 23 mil litros de bebidas irregulares apreendidas pela Vigilância Sanitária, em parceria com os órgãos do GDF, serão descartadas de forma apropriada no aterro sanitário do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em Samambaia.

As bebidas são resultado das ações de fiscalização realizadas ao longo do ano, intensificadas recentemente após as suspeitas de casos de intoxicação por metanol na capital federal.

De acordo com a SES-DF, as operações mais recentes registraram quase 10 mil litros de bebidas irregulares — sem identificação do produtor, número de registro e lotes de produção — retiradas de circulação.

Denúncias

A pasta ressaltou os sinais de alerta para bebidas possivelmente irregulares, como: bebidas sem procedência; preços muito abaixo do mercado; selo ou lacres violados; e rótulo mal colocado, com erros ortográficos e impressão de baixa qualidade. A bebida também pode apresentar consistência turva, com partículas em suspensão.

Casos suspeitos de irregularidades devem ser denunciados pela população por meio do Participa-DF ou pelo telefone 162.