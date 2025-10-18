18/10/2025
Dia D de multivacinação é realizado neste sábado em todo o país

Escrito por Agência Brasil
Salas de vacinação de todo o país abrem neste sábado (18) para o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação serão disponibilizadas gratuitamente ao público.

Entre as prioridades, segundo a pasta, está o resgate de pessoas que não foram vacinadas contra o HPV, contra a febre amarela e contra o sarampo. Neste último caso, a chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos, por conta de surtos em países vizinhos e do risco de reintrodução da doença no Brasil.

Em nota, o ministério destacou que pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal de crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que envia alertas das próximas doses, lembretes e atualização em tempo real. “O sistema permite acompanhar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda precisam ser tomadas”.

Confira as vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS) de todo o país neste sábado:

– BCG (previne formas graves da tuberculose)

– hepatite B

– penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B)

– poliomielite inativada (previne a paralisia infantil)

– rotavírus (previne doenças diarreicas agudas)

– pneumocócica 10-valente conjugada (previne pneumonia, meningite e otite, dentre outras)

– meningocócica C conjugada (previne doenças causadas pelo meningococo C, incluindo a meningite) e ACWY conjugada (previne meningites e infecções generalizadas)

– influenza (previne gripe)

– covid-19

– febre amarela

– tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola)

– varicela (previne catapora)

– DTP (previne difteria, tétano e coqueluche)

– hepatite A

 

