“Dia D do Transporte”: manifestação vai cobrar melhorias no sistema de ônibus em Rio Branco

Uma manifestação popular está marcada para ocorrer na próxima segunda-feira (20), no terminal urbano de Rio Branco, com o objetivo de cobrar melhorias no transporte público da capital acreana. O ato, chamado de “Dia D do Transporte Público”, deve reunir estudantes, lideranças comunitárias, associações de bairros e movimentos sociais.

A mobilização surgiu após uma audiência pública na Câmara Municipal, que discutiu a situação do transporte coletivo e contou com a presença de estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), um dos grupos mais afetados pela irregularidade e escassez de ônibus.

O vereador Fábio Araújo (MDB) explicou que o ato é resultado da falta de respostas da Prefeitura de Rio Branco às constantes cobranças feitas pelo Legislativo.

“Estamos falando em movimentação das pessoas, em manifesto, para cobrar da Prefeitura melhorias no transporte público. A gente vem falando todos os dias aqui na Câmara e a Prefeitura não está dando atenção”, afirmou o parlamentar.

Fábio destacou ainda que o encaminhamento da audiência foi justamente a realização desse grande manifesto, para pressionar o poder público a avançar com o processo de licitação do transporte coletivo.

“Recebemos aqui a classe dos alunos da Ufac, que estão sendo prejudicados pela falta de transporte público. E o encaminhamento foi um grande manifesto, no dia 20, para cobrar da Prefeitura a licitação”, disse.