11/10/2025
Universo POP
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo

Dia das Crianças: confira o que fazer em São Paulo neste fim de semana

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dia-das-criancas:-confira-o-que-fazer-em-sao-paulo-neste-fim-de-semana

Celebrado neste domingo (12/10), o Dia das Crianças pode ser aproveitado de diversas maneiras e em todas as regiões de São Paulo com uma programação variada, que promete agradar a todos os gostos e faixas etárias durante o final de semana.

6 imagensFestival Dia das Crianças do Museu da Língua PortuguesaSVO SECRETinhoFestival da Criança da OsespLed Zeppelin KidsSinfonia para CriançasFechar modal.1 de 6

Espacinho Cultural

Divulgação2 de 6

Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa

Divulgação3 de 6

SVO SECRETinho

Divulgação4 de 6

Festival da Criança da Osesp

Divulgação5 de 6

Led Zeppelin Kids

Divulgação6 de 6

Sinfonia para Crianças

Divulgação

Festivais, palhaçaria, oficinas criativas em shoppings, programações em museus, shows, orquestras e muito mais estão entre as opções. Confira a agenda completa abaixo.

Leia também

Mas, é claro que a agenda do final de semana não se limita apenas ao Dia das Crianças. Festivais, bazares, shows e exposições fazem parte da programação.

Espacinho Cultural

Teatro, contação de histórias e brincadeiras
Endereço: Praça Lauro Michels – Centro, Diadema.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 20h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa

Brincadeiras, cortejos, oficinas e visitas mediadas
Onde: Museu da Língua Portuguesa.
Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Futebolices

Oficinas, jogos de futebol de rua e estações temáticas
Onde: Museu do Futebol.
Endereço: Praça Charles Miller, s/nº – Pacaembu.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

SVO SECRETinho

Show do Grupo Triii
Onde: Shopping Vila Olímpia.
Endereço: Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 15h às 18h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo MULTI.

Parque da Ciência do Instituto Butantan

Brincadeiras, passatempos, desenhos de colorir, jogos de tabuleiro e rodas de leitura
Onde: Instituto Butantan.
Endereço: Avenida Vital Brasil, 1500 – Butantã.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 16h30.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival das Cores

Pós coloridos, performance artística de personagens e show ao vivo
Onde: Morumbi Town Shopping.
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 14h às 18h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Morumbi Town Shopping.

Meet & greet com LadyBug e Cat Noir

Brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, pintura facial e esculturas de bexiga
Onde: Jardim Pamplona Shopping.
Endereço: Rua Pamplona, 1704 – Jardim Paulista.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 13h às 19h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

O Mundo do Circo SP

Atividade com lendas do telecatch, que mescla artes cênicas, artes marciais e circo
Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 11h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso retirar senha meia hora antes do início da atividade.

Patinação

Monitores capacitados e empréstimo de equipamentos
Onde: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé.
Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 9h às 12h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festival Turma da Mônica

Apresentações, cenários imersivos, atividades interativas, infláveis, e área gastronômica
Onde: Parque Villa-Lobos.
Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 9h às 19h.
Preço: A partir de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).
Onde comprar: Ticket360

Festival da Criança da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)

Apresentações
Onde: Sala São Paulo/ Estação Motiva Cultural.
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: 10h30, 11h30, 16h30 e 17h30.
Preço: A partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).
Onde comprar: Osesp

Playground Esportivo no MASP

Arco e flecha, jogos de raquete, oficinas culturais e artísticas, queimada e brincadeiras de roda
Onde: Vão livre do MASP.
Endereço: Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso se inscrever no Sympla.

Festival de Cultura Surda

Práticas artísticas trabalhando sempre com o protagonismo do sujeito surdo
Onde: Bulevar do Rádio (entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista).
Endereço: Avenida Paulista, 135 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: A partir das 11h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Festinha de Favela – Brincadeiras de Rua

Jogos e atividades de rua que resgatam tradições populares das favelas
Onde: Museu das Favelas.
Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 11h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso retirar ingresso antecipadamente na recepção do museu.

Toré, o “Som Sagrado”

Vivência em uma Roda de Toré
Onde: Museu das Culturas Indígenas.
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 14h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Banda Beatles Alive

Show
Onde: Shopping Penha.
Endereço: Rua Doutor João Ribeiro, 304 – Penha de França.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 15h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Caça ao Tesouro: Histórias do Ipiranga

Jogos onde crianças passeiam pelo parque com um mapa temático na mão
Onde: Cripta Imperial.
Endereço: Praça do Monumento, s/nº – Ipiranga.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 14h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.

Led Zeppelin Kids

Show
Onde: Manifesto Bar.
Endereço: Rua Ramos Batista, 207 – Vila Olímpia.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 15h.
Preço: A partir de R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).
Onde comprar: Clube do ingresso.

Sinfonia para Crianças

Espetáculo
Onde: Teatro Gazeta.
Endereço: Avenida Paulista, 900 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 11h.
Preço: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).
Onde comprar: Sympla.

Oficinas Infantis de Outubro

Oficinas de colorir, jogos de tabuleiro, atividades com miçangas, carimbos e desafios de raciocínio
Onde: Shopping Pátio Higienópolis.
Endereço: Avenida Higienópolis, 618 – Higienópolis.
Quando: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro.
Horário: Das 12h às 20h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Iguatemi One.

Contações de histórias e peças de teatro

Oficinas criativas, contações de histórias e espetáculos teatrais
Onde: Shopping Market Place.
Endereço: Avenida Doutor Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro.
Quando: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro.
Horário: Ás 14h e às 16h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Iguatemi One.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost