Dia das Crianças: confira o que fazer em São Paulo neste fim de semana

Celebrado neste domingo (12/10), o Dia das Crianças pode ser aproveitado de diversas maneiras e em todas as regiões de São Paulo com uma programação variada, que promete agradar a todos os gostos e faixas etárias durante o final de semana.
Espacinho Cultural
Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa
SVO SECRETinho
Festival da Criança da Osesp
Led Zeppelin Kids
Sinfonia para Crianças
Festivais, palhaçaria, oficinas criativas em shoppings, programações em museus, shows, orquestras e muito mais estão entre as opções. Confira a agenda completa abaixo.
Mas, é claro que a agenda do final de semana não se limita apenas ao Dia das Crianças. Festivais, bazares, shows e exposições fazem parte da programação.
Espacinho Cultural
Teatro, contação de histórias e brincadeiras
Endereço: Praça Lauro Michels – Centro, Diadema.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 20h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Festival Dia das Crianças do Museu da Língua Portuguesa
Brincadeiras, cortejos, oficinas e visitas mediadas
Onde: Museu da Língua Portuguesa.
Endereço: Praça da Luz, s/nº – Centro Histórico de São Paulo.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Futebolices
Oficinas, jogos de futebol de rua e estações temáticas
Onde: Museu do Futebol.
Endereço: Praça Charles Miller, s/nº – Pacaembu.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
SVO SECRETinho
Show do Grupo Triii
Onde: Shopping Vila Olímpia.
Endereço: Rua Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 15h às 18h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo MULTI.
Parque da Ciência do Instituto Butantan
Brincadeiras, passatempos, desenhos de colorir, jogos de tabuleiro e rodas de leitura
Onde: Instituto Butantan.
Endereço: Avenida Vital Brasil, 1500 – Butantã.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 10h às 16h30.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Festival das Cores
Pós coloridos, performance artística de personagens e show ao vivo
Onde: Morumbi Town Shopping.
Endereço: Avenida Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade.
Quando: 11 de outubro.
Horário: Das 14h às 18h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Morumbi Town Shopping.
Meet & greet com LadyBug e Cat Noir
Brinquedos infláveis, pipoca, algodão-doce, pintura facial e esculturas de bexiga
Onde: Jardim Pamplona Shopping.
Endereço: Rua Pamplona, 1704 – Jardim Paulista.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 13h às 19h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
O Mundo do Circo SP
Atividade com lendas do telecatch, que mescla artes cênicas, artes marciais e circo
Endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 2630 – Carandiru.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 11h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso retirar senha meia hora antes do início da atividade.
Patinação
Monitores capacitados e empréstimo de equipamentos
Onde: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé.
Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 9h às 12h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Festival Turma da Mônica
Apresentações, cenários imersivos, atividades interativas, infláveis, e área gastronômica
Onde: Parque Villa-Lobos.
Endereço: Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: Das 9h às 19h.
Preço: A partir de R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira).
Onde comprar: Ticket360
Festival da Criança da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp)
Apresentações
Onde: Sala São Paulo/ Estação Motiva Cultural.
Endereço: Praça Júlio Prestes, 16 – Campos Elíseos.
Quando: 11 e 12 de outubro.
Horário: 10h30, 11h30, 16h30 e 17h30.
Preço: A partir de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).
Onde comprar: Osesp
Playground Esportivo no MASP
Arco e flecha, jogos de raquete, oficinas culturais e artísticas, queimada e brincadeiras de roda
Onde: Vão livre do MASP.
Endereço: Avenida Paulista, 1578 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 10h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso se inscrever no Sympla.
Festival de Cultura Surda
Práticas artísticas trabalhando sempre com o protagonismo do sujeito surdo
Onde: Bulevar do Rádio (entre o Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista).
Endereço: Avenida Paulista, 135 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: A partir das 11h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Festinha de Favela – Brincadeiras de Rua
Jogos e atividades de rua que resgatam tradições populares das favelas
Onde: Museu das Favelas.
Endereço: Largo Páteo do Colégio, 148 – Centro Histórico de São Paulo.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 11h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso retirar ingresso antecipadamente na recepção do museu.
Toré, o “Som Sagrado”
Vivência em uma Roda de Toré
Onde: Museu das Culturas Indígenas.
Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 451 – Água Branca.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 14h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Banda Beatles Alive
Show
Onde: Shopping Penha.
Endereço: Rua Doutor João Ribeiro, 304 – Penha de França.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 15h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Caça ao Tesouro: Histórias do Ipiranga
Jogos onde crianças passeiam pelo parque com um mapa temático na mão
Onde: Cripta Imperial.
Endereço: Praça do Monumento, s/nº – Ipiranga.
Quando: 12 de outubro.
Horário: Das 14h às 17h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: Não é preciso reservar ingresso.
Led Zeppelin Kids
Show
Onde: Manifesto Bar.
Endereço: Rua Ramos Batista, 207 – Vila Olímpia.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 15h.
Preço: A partir de R$ 70 (meia) e R$ 140 (inteira).
Onde comprar: Clube do ingresso.
Sinfonia para Crianças
Espetáculo
Onde: Teatro Gazeta.
Endereço: Avenida Paulista, 900 – Bela Vista.
Quando: 12 de outubro.
Horário: 11h.
Preço: R$ 50 (meia) e R$ 100 (inteira).
Onde comprar: Sympla.
Oficinas Infantis de Outubro
Oficinas de colorir, jogos de tabuleiro, atividades com miçangas, carimbos e desafios de raciocínio
Onde: Shopping Pátio Higienópolis.
Endereço: Avenida Higienópolis, 618 – Higienópolis.
Quando: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro.
Horário: Das 12h às 20h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Iguatemi One.
Contações de histórias e peças de teatro
Oficinas criativas, contações de histórias e espetáculos teatrais
Onde: Shopping Market Place.
Endereço: Avenida Doutor Chucri Zaidan, 902 – Vila Cordeiro.
Quando: 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de outubro.
Horário: Ás 14h e às 16h.
Preço: Entrada gratuita.
Onde comprar: É preciso resgatar ingresso pelo aplicativo Iguatemi One.