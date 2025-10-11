Dia das Crianças: conheça os melhores parquinhos de Brasília

O Dia das Crianças está chegando e aproveitar a data com os filhos é a melhor programação possível, independentemente do lugar! Mas, para te ajudar a escolher como comemorar, o Metrópoles conversou com influenciadoras especialistas no assunto para criar uma lista com os melhores parquinhos de Brasília.

Idealizadora do perfil Roteiro Baby, o primeiro guia infantil de Brasília, criado em 2010, Iza Garcia, comenta sobre a importância de cuidar dos parquinhos e de outros espaços públicos voltados paras as crianças, que muitas vezes são alvos de polêmicas e de falta de investimentos.

“Preservar os parquinhos públicos é cuidar da infância, da convivência e da alegria coletiva dos encontros, que aproximam vizinhos, famílias e gerações. Nos parquinhos, as crianças aprendem a dividir, esperar a vez e respeitar o outro: lições que duram a vida toda”, afirma Iza.

Raquel Menezes, criadora do perfil Parquinhos que amamos, faz uma curadoria divertida e completa dos espaços destinados aos pequenos. Ela coloca endereços, tipos de brinquedo, se os espaços têm areia ou não e até dá dicas de onde estacionar.

Para ela, mais do que mostrar brinquedos e espaços, é importante conversar sobre a relação entre a cidade e as infâncias, incluindo também a flora e fauna do Cerrado. “No caminho até o parquinho, encontramos ipês floridos, bem-te-vis, periquitos, araras, tucanos, micos e pica-paus. Observar tudo isso faz parte da experiência”, comenta.

Ela revela ainda que gosta de olhar para o entorno, “o trajeto é acessível para pessoas com deficiência? Há calçadas seguras ou buracos pelo caminho? Essas são questões que dizem muito sobre como a cidade acolhe — ou não — suas crianças”.

Raquel gosta de enxergar os parquinhos como parte da cidade, considerando também pequenas intervenções que encontra pelo caminho, como um grafite divertido, uma amarelinha pintada no chão ou um balanço improvisado numa árvore.

Os melhores parquinhos de Brasília, segunda Iza Garcia e Raquel Menezes

Espaço Oribá – Parque Infantil do Jardim Botânico de Brasília

Dentro do Jardim Botânico (JBB), esse espaço infantil tem bastante variedade em meio à natureza exuberante do Cerrado: casa na árvore, castelo, gangorras, escorregadores, balanços, túnel, área de escalada. Passou, recentemente, por uma ampliação com brinquedos novos, incluindo o aviãozinho. “É um dos preferidos de muitas famílias de Brasília”, comenta Iza.

Detalhes do parquinho do Jardim Botânico de Brasília

Parquinho da SQN 315

“É conhecido como o melhor parquinho da Asa Norte e amplamente elogiado pela comunidade. Divertido tanto para bebês quanto para crianças, tem duas mesas fixas de ping pong e uma grande variedade de brinquedos”, comenta Iza.

Parquinho da SQS 202

“Quando o assunto é parquinho, este é sempre citado como um dos melhores”, diz a influenciadora. Com areia, muito grande e cheio de brinquedos bem conservados, chama atenção por ter bancos para os responsáveis que acompanham os pequenos.

Castelinho do Parque da Cidade Sarah Kubitschek

É um dos mais tradicionais de Brasília e foi recentemente restaurado e pintado. Iza afirma que crianças de todas as idades amam os muitos escorregadores e torres. “Sugerimos estacionar no estacionamento 13 e fazer uma pequena caminhada até lá”.

Bruna brinca no Castelinho do Parque da Cidade

Parque Burle Marx

Raquel elogia a estrutura dos parquinhos: “grandes, com brinquedos inclusivos e piso seguro e sem areia. São quatro ao todo — dois na ilha da Asa Norte e dois na ilha do Noroeste”. Ela ressalta que um dos destaques é o balanço que permite o uso simultâneo por um adulto e um bebê, “algo raro na cidade”.

“Apesar da estrutura impecável, com banheiros e bebedouros, quase nunca encontramos outras crianças por lá — o que levanta um convite à reflexão sobre o subaproveitamento desses espaços tão bem projetados”, diz.

Parquinho Burle Marx, chão seguro e sem areia

Parquinho do Lago Veredinha – Brazlândia

Em frente ao lago, faz parte de uma área de lazer completa, com pista de skate, caminhada e quadras esportivas. “O mais bonito, porém, são as pessoas. Famílias que se divertem, interagem e ocupam o espaço com alegria”, comenta Raquel.

Parquinho do Lago Veredinha, em Brazlândia

Parquinho da 107 Sul

Além do parquinho, que Raquel afirma ser ótimo, ela revela que o mais encantador são os jogos antigos ao redor, que resistem ao tempo, às chuvas e à seca.

Casulo – Parquinho Sonoro do CCBB

Idealizado por Darlan Rosa – o criador do querido personagem Zé Gotinha, o conjunto de obras sensoriais é um parquinho de esculturas que dialoga com a arquitetura do prédio, projetado por Oscar Niemeyer.

Não tem areia e os brinquedos são de metal. “Aqui as crianças brincam com a obras de arte, parte dos brinquedos são sonoros e todos ficam lindamente iluminados com luzes de led azul a partir das 18h30, tornando-os translúcidos”, indica.

Bruna Garcia Demczuk, filha de Iza, no Casulo, no CCBB

Casa na Árvore – 215 Norte

O espaço não é um parquinho em si, mas Iza comenta que vale a menção pois o espaço é destinado a brincadeiras em meio à natureza.

