Dia das Crianças deve movimentar comércio de Rio Branco com vendas de até R$100

O Dia das Crianças é considerado pelo setor varejista de Rio Branco um dos períodos mais importantes do calendário comercial, abrindo o ciclo de datas comemorativas do último trimestre, que inclui ainda a Black Friday e o Natal. A avaliação faz parte de estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), baseado em pesquisa realizada pelo Instituto DataControl no dia (3) com 105 empresários e dirigentes de lojas da capital.

Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados estão otimistas em relação às vendas neste Dia das Crianças. Outros 28,6% acreditam que o desempenho deve se manter estável em comparação ao ano anterior, enquanto 11,6% demonstraram apreensão diante da instabilidade econômica nacional.

O estudo mostra que os segmentos mais representados na pesquisa foram: comércio de vestuário (30,5%), variedades (16,2%), acessórios (13,3%), brinquedos (12,4%) e presentes (7,6%).

A principal estratégia apontada por 67,6% dos empresários é o investimento em divulgação de produtos e novidades. Outros 11,4% planejam oferecer brindes como forma de atrair clientes, e 3,8% citaram a panfletagem.

No campo das táticas, 41% dos entrevistados afirmaram que o marketing será a ferramenta central, seguido pelo uso de redes sociais para prospecção de clientes. Já 12,4% apostam em sorteios como estímulo às compras.

A pesquisa também revelou preocupação com a sustentabilidade financeira das empresas. Para 40% dos consultados, o controle de capital de giro é essencial, enquanto 34,3% destacaram a importância de manter o quadro de funcionários em tamanho adequado. Outros 20% consideram que o uso de tecnologia é a melhor forma de reduzir riscos operacionais.

O valor médio por venda para o Dia das Crianças deve ficar em até R$100, segundo 67,7% dos empresários. Outros 22,9% projetam vendas entre R$101 e R$200, e apenas 9,4% acreditam em transações acima de R$200.

Em relação ao recebimento, a maior parte das lojas (69,5%) deve priorizar o crédito à vista, 24,8% o débito à vista e 5,7% o parcelamento tradicional.

Sobre a contratação de mão de obra extra, apenas 14,3% das empresas afirmaram que vão abrir vagas temporárias para o período, enquanto 85,7% não têm planos de reforçar suas equipes.