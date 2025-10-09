09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

Dia das Crianças deve movimentar comércio de Rio Branco com vendas de até R$100

Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados estão otimistas em relação às vendas neste Dia das Crianças

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O ChatGPT disse:

O Dia das Crianças é considerado pelo setor varejista de Rio Branco um dos períodos mais importantes do calendário comercial, abrindo o ciclo de datas comemorativas do último trimestre, que inclui ainda a Black Friday e o Natal. A avaliação faz parte de estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), baseado em pesquisa realizada pelo Instituto DataControl no dia (3) com 105 empresários e dirigentes de lojas da capital.

O comércio se mostra otimista para a data/Foto: Reprodução

Segundo o levantamento, 60% dos entrevistados estão otimistas em relação às vendas neste Dia das Crianças. Outros 28,6% acreditam que o desempenho deve se manter estável em comparação ao ano anterior, enquanto 11,6% demonstraram apreensão diante da instabilidade econômica nacional.

O estudo mostra que os segmentos mais representados na pesquisa foram: comércio de vestuário (30,5%), variedades (16,2%), acessórios (13,3%), brinquedos (12,4%) e presentes (7,6%).

A principal estratégia apontada por 67,6% dos empresários é o investimento em divulgação de produtos e novidades. Outros 11,4% planejam oferecer brindes como forma de atrair clientes, e 3,8% citaram a panfletagem.

No campo das táticas, 41% dos entrevistados afirmaram que o marketing será a ferramenta central, seguido pelo uso de redes sociais para prospecção de clientes. Já 12,4% apostam em sorteios como estímulo às compras.

A pesquisa também revelou preocupação com a sustentabilidade financeira das empresas. Para 40% dos consultados, o controle de capital de giro é essencial, enquanto 34,3% destacaram a importância de manter o quadro de funcionários em tamanho adequado. Outros 20% consideram que o uso de tecnologia é a melhor forma de reduzir riscos operacionais.

O valor médio por venda para o Dia das Crianças deve ficar em até R$100, segundo 67,7% dos empresários. Outros 22,9% projetam vendas entre R$101 e R$200, e apenas 9,4% acreditam em transações acima de R$200.

Em relação ao recebimento, a maior parte das lojas (69,5%) deve priorizar o crédito à vista, 24,8% o débito à vista e 5,7% o parcelamento tradicional.

Sobre a contratação de mão de obra extra, apenas 14,3% das empresas afirmaram que vão abrir vagas temporárias para o período, enquanto 85,7% não têm planos de reforçar suas equipes.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost