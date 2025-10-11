11/10/2025
Dia das Crianças: lendas do futebol mundial se unem em jogo solidário

dia-das-criancas:-lendas-do-futebol-mundial-se-unem-em-jogo-solidario

Cerca de 3 mil crianças, adolescentes e familiares de projetos sociais esportivos comemoraram o Dia das Crianças, na sexta-feira (10/10), durante um jogo beneficente, no Maracanã, que reuniu ídolos do futebol mundial.

Alunos dos projetos Craque do Amanhã e Escola de Lutas José Aldo formaram uma torcida bastante especial durante a “Partida do Coração”, evento que contou com a presença de lendas dos campos do Brasil e da Itália.

Inspirada nas Copas do Mundo de 1982 e 1994, a partida foi apresentada pela Enel Rio, principal patrocinadora do evento, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Projeto Craque do Amanhã.

Detalhes do evento

A ação teve como objetivo promover a inclusão social e o acesso ao esporte para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. No total, aproximadamente 20 mil pessoas ocuparam as arquibancadas ao longo do dia, entre crianças de núcleos sociais, colaboradores da Enel e convidados.

11 imagensA Partida do Coração, no Maracanã, reuniu cerca de 3 mil crianças de projetos sociaisZico Roberto Baggio posaram durante evento beneficente no RioA Partida do Coração, no Maracanã, contou com a participação de CafuEx-jogadores do Brasil e da Itália disputaram a Partida do CoraçãoA Partida do Coração, no Maracanã, reuniu ídolos do futebol mundialFechar modal.1 de 11

Dia das Crianças: lendas do futebol mundial se unem em jogo solidário

Divulgação2 de 11

A Partida do Coração, no Maracanã, reuniu cerca de 3 mil crianças de projetos sociais

Divulgação3 de 11

Zico Roberto Baggio posaram durante evento beneficente no Rio

Instagram/Reprodução4 de 11

A Partida do Coração, no Maracanã, contou com a participação de Cafu

Divulgação5 de 11

Ex-jogadores do Brasil e da Itália disputaram a Partida do Coração

Divulgação6 de 11

A Partida do Coração, no Maracanã, reuniu ídolos do futebol mundial

Divulgação7 de 11

Crianças de projetos sociais assistiram à Partida do Coração, no Maracanã

Divulgação8 de 11

Medalhas da Partida do Coração, no Maracanã

Divulgação9 de 11

Ex-atletas estiveram na Partida do Coração, no Maracanã

Divulgação10 de 11

A Partida do Coração, no Maracanã, contou com a presença de ex-jogadores

Divulgação11 de 11

Roberto Baggio esteve no evento beneficente, no Maracanã

Divulgação

O jogo principal reuniu nomes muito conhecidos dos fãs de futebol. Entre os brasileiros estavam Júlio César, Cafu, Zico, Lúcio, Bebeto, Romário, Viola, Ricardo Rocha, Edilson, Luizão, Júnior, Juninho Paulista, Zinho, Gilberto, Lúcio, Maicon, Careca e Gérson.

Já do lado italiano estiveram presentes Roberto Baggio [atleta que perdeu o pênalti decisivo na final da Copa do Mundo de 1994 contra o Brasil, dando o tetracampeonato para a Seleção], Panucci, Incocciati, Di Livio, Sergio Brio, Bruno Giordano, Altobelli, Materazzi, Cannavaro, Marco Amelia e Amoruso.

Celebrando a amizade

O jogo beneficente marcou o encontro de gerações do esporte e comemorou a amizade entre Brasil e Itália: “A Partida do Coração celebrou o Dia das Crianças, a amizade entre o Brasil e a Itália e o encontro de gerações e culturas na promoção da transformação social. É nessa energia que seguimos acreditando: a que conecta pessoas, caminhos, oportunidades e sonhos. Mostramos às crianças e adolescentes que o esporte pode abrir portas e gerar memórias inesquecíveis”, afirmou Francesco Moliterni, presidente da Enel Rio.

Patrocinado pela Enel Rio há 13 anos, o projeto Craque do Amanhã foi criado pelo ex-jogador Ibson, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O projeto oferece oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional a crianças e adolescentes entre oito e 17 anos, em situação de vulnerabilidade social, por meio de oficinas de futebol, cursos profissionalizantes, aulas de inglês e reforço escolar. Aqueles que demonstram interesse são encaminhados, ainda, para o programa Jovem Aprendiz, com a oportunidade do primeiro emprego.

Mais detalhes do projeto

Com duas unidades em São Gonçalo, uma em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e outra em São Paulo, a iniciativa utiliza o futebol como ferramenta de transformação social e contribui para a formação da cidadania, o combate à violência e o respeito aos direitos humanos.

A Partida do Coração também contou com o patrocínio de Kinder, Sicily by Car e L´assistedile e apoio institucional da Cedae, Embaixada da Itália em Brasília e Consulado Geral da Itália no Rio de Janeiro.

