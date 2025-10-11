Dia das Crianças: Museu do Futebol prepara programação especial com brincadeiras no Pacaembu

O Museu do Futebol celebra o Dia das Crianças com uma programação especial de jogos e brincadeiras no evento “Futebolices”, que acontece neste sábado (11/10), das 10h às 17h, na área externa do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A entrada é gratuita e o convite vale para crianças de todas as idades e suas famílias.

A proposta transforma o espaço em um grande campo de diversão, com atividades que unem o espírito do futebol de rua a homenagens a ídolos do esporte. Serão cinco estações temáticas: Juju Gol (pintura facial), Marta (campinhos com golzinhos), Didico (pebolim, futebol de botão e tamancobol), Messi (quadra inflável) e Formiga (entrega de medalhas e figurinhas).

As crianças disputam partidas nos campinhos, testam habilidades em jogos como pebolim e futmesa e ainda levam lembranças do evento, como medalhas e figurinhas.

Museu do Futebol

Em dias regulares, o ingresso para visitar o Museu do Futebol custa R$ 24 (inteira) e R$ 12 (meia), com gratuidade para crianças de até 7 anos. Às terças-feiras, o acesso é gratuito para todos os visitantes. O estacionamento na Zona Azul Especial tem tarifa de R$ 6,67 por três horas.

Localizado no Pacaembu, o museu convida o público a mergulhar na história e na cultura do futebol brasileiro, com salas interativas e experiências sensoriais que reforçam o esporte como parte da identidade nacional.