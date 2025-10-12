12/10/2025
Dia das Crianças: Veja os filhos de famosos que conquistam fãs nas redes sociais

Escrito por Portal Leo Dias
Os pequenos que já brilham! Neste domingo (12/10), celebramos o Dia das Crianças, e quem melhor para homenagear do que elas mesmas? O portal LeoDias reuniu uma lista com alguns filhos de famosos que conquistaram corações e seguidores, provando que, nas redes sociais, eles já são praticamente mini-celebridades.

Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo

Mesmo não estando mais juntos, Zé Felipe e Virginia deram ao mundo três das crianças mais famosas do país. Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de 1, conquistam corações com suas gracinhas nos stories dos pais. Cada risadinha, careta e piada é capaz de viralizar, e não é à toa que esses pequenos já têm até fã-clubes!

José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor - Foto: Agência Brazil News
José Leonardo, Zé Felipe, Virginia Fonseca, Maria Alice e Maria Flor - Foto: Agência Brazil News
Reprodução/@loreimprota
Reprodução/Instagram/@eliezer
Reprodução: Instagram/Viih Tube
Reprodução/Instagram/@arymirelle
Liz Santana

Outra pequena que não passa despercebida é Liz Santana. Com apenas 4 anos, a filha única de Lore Improta e Léo Santana já rouba a cena por onde passa. Nas redes da mamãe, ela domina e já aparece em publicidades. Além disso, a menina é estrela de apresentações musicais e, claro, nos momentos do dia a dia com os pais.

Lua e Ravi

Lua, de 2 anos, e Ravi, com apenas 11 meses, filhos de Viih Tube e Eliezer, conquistam o feed dos pais com muita fofura. Desde pequena, Lua até chegou a enfrentar alguns hates nas redes sociais, mas os pais sempre impuseram limites, e até acionaram o jurídico quando necessário. Hoje, os dois brilham na web com a cumplicidade e a fofura.

Joaquim e Jorge

Joaquim, de 2 anos, e Jorge, que chegou há poucas semanas ao mundo, já conquistam corações! Os filhos de Ary Mirelle e João Gomes mostram que fofura é coisa de família no perfil da mãe, entre cliques do dia a dia e momentos divertidos. Inclusive, o primogênito subiu ao palco com o pai recentemente e ficou encantado.

