Dia das Crianças: veja roteiro completo para aproveitar a data no DF

Quem também está ansioso para curtir o Dia das Crianças ao lado dos pequenos, seres cheios de energia e capazes de alegrar qualquer ocasião? No Distrito Federal, diversos restaurantes e espaços de lazer prepararam uma programação especial para celebrar a data neste domingo (12/10).

O Metrópoles reuniu as melhores opções do que fazer para aproveitar o Dia das Crianças no DF!

Leia também

Confira:

Fazenda Churrascada

A brinquedoteca da Fazenda Churrascada vai receber atividades como pintura de rosto, oficina de slime, escultura de balão, caça ao tesouro, queimada maluca e campeonato de futebol.

O restaurante também oferece opções do menu infantil, como o paillard com arroz branco, feijão e purê de batata ou fritas (R$ 32), e o x-burger kids, preparado com pão, carne e queijo cheddar (R$ 29).

Quando: sexta-feira (10/9) a domingo (12/9)

Horário: a partir das 13h

Onde: Fazenda Churrascada, no Clube de Golfe de Brasília

Valor: a partir de R$ 30. Aniversariantes ganham 1h de cortesia e há pacotes promocionais para famílias

Pátio Brasil Shopping

O varandão do Pátio Brasil Shopping será palco de atividades gratuitas e atrações, como teatro musical, brincadeiras e experiências interativas para todas as idades. O espetáculo inspirado em Lilo & Stitch, apresentado pelo renomado Grupo Néia e Nando, promete divertir as crianças, das 16h às 17h.

Quando: domingo (12/9)

Horário: 12h às 18h

Onde: Pátio Brasil Shopping, no Setor Comercial Sul, Quadra 7

Entrada gratuita mediante retirada de pulseira no início do evento

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

As brincadeiras em grupo são importantes para que a criança aprenda a socializar e se relacionar com outras pessoas

Bec Parsons/Getty Images 2 de 5

Brincadeiras que estimulam a imaginação ajudam as crianças a entender os papéis que podem ocupar no mundo

d3sign/Getty Images 3 de 5

A brincadeira não pode ser vista como um luxo, ela é um direito garantido por lei

Flashpop/Getty Images 4 de 5

A brincadeira é um processo natural do desenvolvimento e deve ser estimulada desde os primeiros meses de vida

Catherine Delahaye/Getty Images 5 de 5

A presença de pais e mães durante a brincadeira é essencial

MoMo Productions/Getty Images

Abraccio

A rede de restaurantes Abbraccio promove uma oficina de pizzas com um menu chamado Piccolino (R$ 33,90), pensado para crianças de 3 a 12 anos montarem sua própria pizza junto da família. Os pequenos também ganharão um jogo de cartas especial para animar o momento.

Quando: domingo (12/9)

Horário: a partir das 10h

Onde: Iguatemi Brasília e ParkShopping Brasília

Valor: R$ 33,90

Meatz Burger

No Meatz Burger, quem comprar o Combo Kids (pão brioche, blend bovino 110g, duplo queijo e molho meatz + batata pocket + suco) vai ganhar um kit com desenhos temáticos para colorir e uma cartela exclusiva de adesivos. O lanche sai por R$ 42,90.

Quando: domingo (12/9)

Horário: a partir das 11h

Onde: todas as unidades do Meatz Burger no DF (veja aqui) ou delivery

Valor: R$ 42,90

Outback

A rede Outback preparou uma programação especial para os pequenos. Além de curtirem os tradicionais mapinha e giz disponíveis em todas as unidades, as crianças também vão ganhar jogos de tabuleiro e adesivos.

O restaurante também oferece o Kids Menu, com opções variadas de pratos, acompanhamentos e bebidas a preços diferenciados. As escolhas vão desde o Macaroo’N Cheese até versões de filé-mignon, hambúrguer e frango.

Quando: domingo (12/9)

Horário: a partir das 11h30

Onde: todas as unidades do Outback no DF (veja aqui)

Palácio Itamaraty

O Palácio Itamaraty vai organizar visitas temáticas especiais gratuitas, voltadas ao público infantil, de 7 a 12 anos. As visitas têm como objetivo apresentar temas como diplomacia, arquitetura, arte e curadoria, além de mostrar o acervo artístico, histórico e de representação do Itamaraty.

Para participar, as crianças devem ir acompanhadas pela mãe, pai ou outro responsável maior de idade.

Quando: domingo (12/9)

Horário: a partir das 8h30

Onde: Palácio do Itamaraty – Esplanada dos Ministérios

Entrada gratuita

Palácio do Itamaraty

Clube.Co

A academia Clube.Co preparou uma programação especial para os pequenos. Das 10h às 12h, o espaço será tomado por brincadeiras clássicas, como torta na cara, cabo de guerra, banho de mangueira, futebol e dança das cadeiras. A partir do meio-dia, a diversão continua com karaokê interativo.

Quando: sábado (11/9)

Horário: 10h às 14h

Onde: Clube.Co, no Setor de Clubes Sul, Lote 3

Entrada gratuita para crianças de até 12 anos

Zé Torresmo

No Zé Torresmo, a criançada vai virar minichef e aprender a preparar cookies, pão de queijo e espetinho de fruta. Eles ainda vão levar avental e certificado para levar para casa.

É necessário mandar uma mensagem no WhatsApp do Zé Torresmo para fazer a inscrição (clique aqui).

Quando: domingo (12/9)

Horário: a partir das 14h

Onde: Zé Torresmo, na 115 Norte, Bloco C

Planetário Brasília

Neste fim de semana, famílias podem levar suas crianças ao planetário para observação segura do Sol por meio de telescópios. A programação tmbém inclui oficinas criativas de montagem de nebulosa em potes, lançamento de foguetes e óculos de realidade virtual.

Leia mais sobre o evento na matéria de Maitê Doreto aqui.

Quando: sábado (11/10) e domingo (12/9)

Horário: 9h às 17h

Onde: Planetário Brasília – Setor de Difusão Cultural, Via N1

Entrada gratuita

Taguatinga Shopping

O Taguatinga Shopping é palco para o Vídeo Game Show (VGS) 2025. De 10 a 12 de outubro, o público poderá acompanhar competidores gamers, cosplayers, experiências interativas, atrações infantis e ações sociais.

No domingo (12/10), tem programação especial com show dos youtubers Mana, Athos e Cadres. Haverá ainda oficinas educativas, jogos interativos, atividades de sustentabilidade e sessões de fotos com dubladores e personagens do universo geek.

Quando: sexta-feira (10/9) a domingo (12/9)

Horário: 11h às 22h

Onde: Taguatinga Shopping – QS 01, Rua 210

Valor: a partir de R$ 100 (6º lote)

Mané Mercado

Nos dias 11 e 12 de outubro, o Mané Águas Claras e o Mané Brasília recebem uma programação com oficinas gratuitas, contação de histórias e atividades para os pequenos.

Tem oficina de Bobbie Goodies e marcador de páginas de origami no Mané Águas Claras a partir das 12h30. Já o Mané Brasília contará com atrações como balão mania, pintura artística, caça ao tesouro e muita dança.

Quando: sábado (11/9) e domingo (12/9)

Horário: a partir das 12h

Onde: Mané Brasília – Arena BRB Mané Garrincha e Mané Águas Claras – Águas Claras Shopping

Oficinas gratuitas estão disponíveis, no entanto, a brinquedoteca Mané Brasília cobrará R$ 100 por criança para 4 horas de permanência.

CCBB

O CCBB organiza o projeto Dia de Rolê: Jogo, Arte e Imaginação, com atividades que promovem a experimentação de jogos tradicionais de diferentes partes do mundo. Estarão à disposição algumas réplicas de jogos africanos, ameríndios e medievais, todos feitos à mão.

Quando: domingo (12/9)

Horário: 11h às 17h

Onde: CCBB Brasília – Asa Sul, Trecho 2

Entrada gratuita

Mana Poke

As crianças que consumirem o prato Poke Kids da Mana Poke vão ganhar um gibi exclusivo para colorir. Os pequenos podem montar seu poke entre 30 ingredientes, escolhendo até duas bases, três toppings, um crunch, uma proteína e um molho de sua preferência, além da finalização com gergelim ou cebolinha.

A lista das lojas que irão aderir à ação especial será divulgada no Instagram da Mana Poke.