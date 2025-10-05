05/10/2025
"Dia de vitória e gratidão", diz Hungria após internação por suspeita de intoxicação

Minutos após o Hospital DF Star informar que Hungria recebeu alta neste domingo (5/10), o rapper usou as redes sociais para fazer um agradecimento especial. O seu obrigado foi destinado a Deus e também à equipe da rede de saúde, assim como para familiares, amigos e fãs. “Oportunidade de celebrar a vida e este dia”, comemorou.

Em um carrossel com fotos no hospital, o cantor legendou: “Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Sou grato a toda a equipe do Hospital DF-STAR e, em especial, ao Dr. Leandro Machado, que cuidou com dedicação da minha recuperação.”

“Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão!”, finalizou.

O cantor foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na última quinta-feira (2/10), após sentir dor de cabeça, vômitos e visão turva, entre outros sintomas. Na madrugada, ele estava bebendo com amigos, mas somente o artista foi hospitalizado. Ainda não saiu o laudo conclusivo confirmando se ele realmente sofreu intoxicação por metanol. O tratamento do famoso consistiu em sessões de hemodiálise, fisioterapia e ingestão de etanol.

