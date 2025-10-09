Dia do Cabelo Maluco no Acre vira febre e aluno rouba a cena com penteado inspirado no Acre Cap

O Dia do Cabelo Maluco tem se tornado uma tradição divertida nas escolas do Acre, e a criatividade dos alunos não conhece limites. A proposta é simples: em um dia específico, os estudantes podem ir à escola com penteados coloridos, estilos excêntricos e acessórios inusitados, transformando a rotina escolar em um momento de descontração e expressão pessoal.

No Instituto São José, em Rio Branco, um aluno chamou a atenção com o cabelo pintado de amarelo vibrante e enfeitado com uma cartela do ACRE CAP.

Um vídeo do evento publicado pelas redes sociais da escola já ultrapassou 30 mil visualizações e 1.000 curtidas, mostrando que a iniciativa despertou interesse e admiração não só entre alunos, mas também na comunidade escolar e nas famílias.

O evento tem se espalhado por diversas escolas do Acre, especialmente em datas comemorativas como a Semana da Criança, e tem se mostrado uma ferramenta pedagógica que combina educação, arte e entretenimento.

Para os alunos, o Dia do Cabelo Maluco é também uma oportunidade de conectar atividades escolares a projetos do estado, como o Acre CAP, incentivando o aprendizado de forma lúdica e prática, além de inspirar outras escolas a adotarem a iniciativa.