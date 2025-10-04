Dia do Compositor: Raffa Torres e Matheus Marcolino abrem o coração em homenagem

Em homenagem ao Dia do Compositor, celebrado na próxima terça-feira (7/10), o portal LeoDias reuniu dois dos maiores nomes da música sertaneja atual para uma conversa franca sobre inspiração, rotina e futuro da composição no Brasil. Em um bate-papo descontraído, Raffa Torres e Matheus Marcolino, parceiros de vida e de composições, falaram sobre espiritualidade, rotina criativa, novos projetos e até sobre a influência da Inteligência Artificial na música.

Logo no início da entrevista, os artistas deixaram claro que a composição vai muito além de um simples ofício. “É muito espiritual, saca? Pra gente, que mexe com isso. Porque é um estilo de vida mesmo. Então, é uma coisa que a gente fica ali imersivo. Se a gente tá sentado num bar, qualquer coisa que passar pela gente pode virar uma música, pode virar uma história de alguém”, explicou Marcolino. Torres complementou: “Eu até brinco que se a gente não soubesse compor, se fosse uma prática que a gente dominasse, a gente ia fazer um hit por dia. A gente tem que estar sempre à disposição. Tem uma frase genial do Pablo Picasso que diz que a inspiração tem que encontrar a gente trabalhando. Então a gente tem que estar sempre pronto, na tentativa, sempre à disposição com uma anteninha ligada. Quanto mais a gente escreve, mais desafiador fica!”, detalhou o compositor.

Processo criativo e rotina

Os dois contaram que o processo criativo nem sempre é linear. Às vezes, horas são gastas em uma canção nota “seis”; enquanto um hit surge em 15 minutos após uma pizza e um refrigerante: “Às vezes eu não consigo concentrar no que está rolando na minha mesa. Eu fico prestando atenção na conversa da mesa do lado, tentando achar alguma coisa que não foi dita em música. Tentando observar como está aquele casal, se ele está bem ou se ele está mal… E no meu caso, assim que surgem as melhores músicas!”, disse Raffa. Marcolino, então, brincou: “Não porque a gente é curioso, mas a gente sabe que aquilo pode render!”.

Eles também falaram sobre como equilibram a vida de intérprete e compositor. “Quando a gente parte pra fazer show, programa de TV, entrevista, a gente acaba tendo que dividir melhor o nosso tempo. A rotina do compositor, embora você trabalhe, não digo 24 horas por dia, mas se você ficar acordado 18 horas por dia, você trabalha 18 horas por dia, porque você tá com a antena ligada. É mais tranquilo no aspecto de você estar sempre ali, às vezes, na sua casa, de chinelo… Jogando um videogame, vem uma ideia. Então é uma parada um pouco mais tranquila”, afirmou Raffa.

“A composição te amadurece muito e chega uma hora que você leva muito dessas coisas pra sua vida também, e acaba te trazendo um conhecimento, uma sabedoria a mais, até pra lidar com seus próprios problemas pessoais mesmo, na vida”, pontuou Marcolino.

Inteligência Artificial vai tomar conta do meio?

Outro ponto marcante da conversa foi sobre a Inteligência Artificial. Embora reconheçam que a tecnologia possa ajudar em arranjos e melodias no futuro, os dois são categóricos ao dizer que ela não substitui o fator humano. “Eu acho que a gente nunca pode cometer o erro de ser dependente da ferramenta e abrir mão do que a gente vem falando desde o início da entrevista, que é espiritual. Seria um grande erro e talvez nós nos tornaríamos compositores preguiçosos se a gente encostasse no que a IA vai fazer e parasse de buscar o que não tem explicação. As maiores músicas que a gente já fez são inexplicáveis. Acho que isso a IA não vai reproduzir tão cedo, pelo menos”, ponderou Raffa.

Já para Marcolino, é necessário deixar claro que é apenas o início da Inteligência Artificial em nossas vidas: “Eu sempre reforço a importância de você estar conectado mesmo com a composição e levar isso como uma coisa mesmo espiritual e pessoal, como um propósito mesmo. Você tem que meio que dar uma respirada nessa parada para você entender como é ter essa verdade na veia. Não é só música. É um ponto de vista mesmo, sobre história, sobre vida, sobre pessoas”, reforçou o cantor sobre o poder da música na vida social de um povo.

Entre risadas, histórias e reflexões, os dois mostraram que, para além dos números e dos hits, a composição é antes de tudo um ato de entrega, conexão e espiritualidade.

Novos projetos

A dupla mostrou orgulho do momento atual da carreira. Raffa contou que acaba de gravar um DVD no Vibra São Paulo com ingressos esgotados e participações de Dilsinho, João Gomes, Marcos & Belutti, Gustavo Mioto e outros. “Eu acho que dentro desse repertório tem a melhor composição da minha vida, em letra, em assunto; tem uma música chamada ‘Casais Trocados’. Talvez nela eu tenha, até então, alcançado o meu ápice como compositor. E as expectativas são as melhores possíveis para esse projeto, que está lindo”, disse.

Já Matheus comemorou o sucesso recente de “Jornal”, parceria com Luan Santana que ultrapassou dois milhões de plays, e revelou que prepara novas músicas com Guilherme Benuto e Gustavo Mioto; além de um projeto especial regravando suas próprias composições na sua voz. “Estou muito feliz com essa nova fase, com o meu amadurecimento musical também, pessoal. Estou gostando muito desse processo, aprendendo cada dia mais. Não é fácil, é muito difícil, exige muita dedicação”, afirmou ele.

Quem são Raffa Torres e Matheus Marcolino

Raffa Torres despontou primeiro escrevendo para grandes nomes. Tem no currículo faixas como “2050” e “Acertou a Mão”, interpretadas por Luan Santana; “Eu Era” e “Tão Feliz”, com Marcos & Belutti; “Ao Vivo e a Cores”, com Matheus & Kauan e “Bom Rapaz”, com Fernando & Sorocaba. Depois, consolidou carreira solo com hits como “Libera Ela” e “A Vida é um Rio”, trilha da novela Salve-se Quem Puder; em 2025, gravou o DVD Alma no Vibra São Paulo.

O paranaense Matheus Marcolino se destacou como compositor antes mesmo de construir sua identidade como intérprete. Ele já compôs dezenas de sucessos gravados por grandes nomes do sertanejo e da música popular brasileira, entre eles, Marília Mendonça. Seu repertório inclui canções como “Olhares Imprecisos”, “Rodou Mais Um”, com Ludmilla; e outras faixas presentes em seu DVD Eu Sou de Lua, que somam milhões de acessos nas plataformas digitais.