Dia do Livro: 10 opções com muito sexo para atiçar seu erotismo

Ficção erótica tem má reputação e isso é algo francamente injusto. Só porque uma obra literária pode ser um estímulo sexual não significa que ela seja inferior. Nesta quarta-feira (29/10), é comemorado o Dia Nacional do Livro. Como a coluna Pouca Vergonha já debateu a importância e a sensualidade de ser um leitor, preparamos sugestões apimentadas de literaturas para você aproveitar.

O que talvez você não espere é o tipo de conteúdo presente ali: são histórias picantes, com descrições bem detalhadas do sexo. Esses são os new adult, também conhecidos como smut, que trazem um romance jovem cheio de carisma e as sensações reais de uma relação intensa com sexo.

Ler também é sexy

Para quem acha que a leitura não é atraente, uma pesquisa realizado pelo aplicativo de namoro Happn revelou que 76% dos usuários admiram e se sentem mais atraídos por um crush que tem o hábito de ler, e essa atração vai além do superficial, já que 78% acreditam que o gosto literário em comum influencia a química entre duas pessoas.

A neuropsicóloga Leninha Wagner comenta que o hobby da leitura é tão valorizado por ser de uma profundidade erótica.

“Quem lê, mergulha em universos simbólicos, amplia o vocabulário emocional, desenvolve empatia e exercita a imaginação — funções diretamente ligadas ao córtex pré-frontal e ao sistema límbico, áreas responsáveis pela cognição, memória afetiva e empatia.”

“Os hobbies mostram isso com delicadeza: o modo como alguém cuida das plantas, lê um livro, dança, toca, cozinha, ou observa o pôr do Sol diz muito mais do que palavras. A neurociência explica que o cérebro cria vínculos por espelhamento: sentimos afinidade quando o outro desperta em nós áreas neurais ligadas à empatia e ao prazer compartilhado”, acrescenta Leninha.

Sugestões de livros

Talvez você esteja procurando dar uma chance aos romances eróticos. Talvez já tenha uma coleção de livros de bolso orgulhosamente exibida e esteja procurando novas recomendações. Seja como for, reunimos alguns dos melhores romances eróticos de todos os tempos para o seu prazer de leitura, e já avisamos: eles são realmente picantes.

Vem comigo: Um amor sem freio

Vem comigo: Um amor sem freioR$ 35,91EmpresaComprar

Sete dias em junho

Sete dias em junhoR$ 44,67EmpresaComprar

Deuses de Neon: Livro I da Série Dark Olympus

Deuses de Neon: Livro I da Série Dark OlympusR$ 41,45EmpresaComprar

Garota encontra garoto

Garota encontra garotoR$ 27,89EmpresaComprar

Corte de espinhos e rosas

Corte de espinhos e rosasR$ 37,64EmpresaComprar

Trópico de câncer

Trópico de câncerR$ 70,58EmpresaComprar

Os dois duques de Wyndham

Os dois duques de WyndhamR$ 46,66EmpresaComprar

Alerta de spoiler

Alerta de spoiler38,45EmpresaComprar

O amante de Lady Chatterley

O amante de Lady ChatterleyR$ 54,34EmpresaComprar

Morangos, panquecas e romance: Os amores de Dream Harbor

Morangos, panquecas e romance: Os amores de Dream HarborR$ 51,20EmpresaComprar

