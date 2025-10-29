Dia do Livro: 10 opções com muito sexo para atiçar seu erotismo

Ficção erótica tem má reputação e isso é algo francamente injusto. Só porque uma obra literária pode ser um estímulo sexual não significa que ela seja inferior. Nesta quarta-feira (29/10), é comemorado o Dia Nacional do Livro. Como a coluna Pouca Vergonha já debateu a importância e a sensualidade de ser um leitor, preparamos sugestões apimentadas de literaturas para você aproveitar.

O que talvez você não espere é o tipo de conteúdo presente ali: são histórias picantes, com descrições bem detalhadas do sexo. Esses são os new adult, também conhecidos como smut, que trazem um romance jovem cheio de carisma e as sensações reais de uma relação intensa com sexo.

Para quem acha que a leitura não é atraente, uma pesquisa realizado pelo aplicativo de namoro Happn revelou que 76% dos usuários admiram e se sentem mais atraídos por um crush que tem o hábito de ler, e essa atração vai além do superficial, já que 78% acreditam que o gosto literário em comum influencia a química entre duas pessoas.

A neuropsicóloga Leninha Wagner comenta que o hobby da leitura é tão valorizado por ser de uma profundidade erótica.

“Quem lê, mergulha em universos simbólicos, amplia o vocabulário emocional, desenvolve empatia e exercita a imaginação — funções diretamente ligadas ao córtex pré-frontal e ao sistema límbico, áreas responsáveis pela cognição, memória afetiva e empatia.”

“Os hobbies mostram isso com delicadeza: o modo como alguém cuida das plantas, lê um livro, dança, toca, cozinha, ou observa o pôr do Sol diz muito mais do que palavras. A neurociência explica que o cérebro cria vínculos por espelhamento: sentimos afinidade quando o outro desperta em nós áreas neurais ligadas à empatia e ao prazer compartilhado”, acrescenta Leninha.

Sugestões de livros

Talvez você esteja procurando dar uma chance aos romances eróticos. Talvez já tenha uma coleção de livros de bolso orgulhosamente exibida e esteja procurando novas recomendações. Seja como for, reunimos alguns dos melhores romances eróticos de todos os tempos para o seu prazer de leitura, e já avisamos: eles são realmente picantes.

