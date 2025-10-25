25/10/2025
Dia do Macarrão: 5 lugares para experimentar receitas especiais no DF

Escrito por Metrópoles
dia-do-macarrao:-5-lugares-para-experimentar-receitas-especiais-no-df

Neste sábado (25/10), é celebrado o Dia do Macarrão! Um dos alimentos mais queridos e versáteis do mundo, ele está presente em 99,5% dos lares brasileiros, segundo a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias, Pães e Bolos (Abimapi).

No Distrito Federal, alguns restaurantes apresentam receitas especiais que unem história e gastronomia. É a chance perfeita para saborear pratos clássicos ou conhecer novas combinações com massa.

Confira abaixo o roteiro que o Metrópoles montou com cinco lugares para comemorar o Dia do Macarrão:

Cantina da Massa

No Cantina da Massa, localizado na 302/303 Sul, os pratos seguem a tradição na cozinha italiana. O fettuccine sai por R$ 64,90 e pode ser acompanhado dos molhos funghi, napolitano (molho tipo madeira com pedaços de músculo reduzido) e alfredo, com creme de leite e parmesão.

O cardápio conta ainda com massas estilo penne, talharim e espaguete pelo valor de R$ 64,90 cada, além de uma versão com frutos do mar por R$ 135,90.

O restaurante abre de segunda a quinta, das 12h às 15h30 e das 18h30 às 23h30; aos sábados, das 12h às 23h30; e aos domingos, das 12h às 21h.

Foto colorida de um prato de macarrão - MetrópolesCantina da Massa

Italianíssimo

O Italianíssimo, na 412 Norte, apresenta o Spaghetti alla Carbonara (R$ 80,90), uma releitura do clássico romano, preparado com creme de grana padano, gema de ovo caipira, guanciale e farofa de bacon.

Para os fãs de frutos do mar, tem o Fettuccine Frutti di Mare (R$ 97,90), que combina camarões, anéis de lula e mexilhões meia concha flambados ao molho napolitano. Outra opção é o clássico Fettuccine Bolognese (R$ 83,90), com ragu de carne moída nos moldes da convenção de Bologna.

A casa funciona de terça a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h às 16h e das 18h30 à 0h; domingo, das 12h às 16h e das 18h30 às 23h.

Foto colorida de um prato de macarrão - MetrópolesItalianíssimo

Trattoria da Rosario

É na QI 17 do Lago Sul que fica o Trattoria da Rosario. No menu, estão disponíveis receitas de macarrão que variam entre R$ 99 e R$ 269. Os mais “diferentes” incluem o Polpo Costiera Amalfitana (R$ 199), com polvo, azeitonas e anchovas, e Pennette Vesuvio (R$ 99), com beringela salteada e muçarela de búfala.

O restaurante opera de terça a sexta, das 12h às 16h e das 19h30 às 0h; aos sábados, das 12h às 16h e das 19h30 às 0h; e aos domingos, das 12h às 17h.

Foto colorida de um prato de macarrão - MetrópolesTrattoria da Rosario

Don Romano

O Don Romano preparou pratos que homenageiam a tradição italiana. Um deles é o Fettuccine alla Cazzoli (R$ 80), feito com massa lisa ao creme de alho negro e camarões salteados na manteiga.

Outras sugestões incluem o Tagliatelle alla Bolognese Tradizionale (R$ 72), massa servida com o tradicional molho à bolonhesa, o Spaghetti alla Carbonara (R$ 75), com creme de ovos, parmesão e pancette, e o Linguine Verano (R$ 86), com cogumelos-de-paris, cebola roxa, camarões e pesto de hortelã.

O restaurante tem unidades na QI 11 do Lago Sul, na 209 Norte e em Águas Claras (apenas delivery), de segunda a domingo, das 11h30 às 23h.

Foto colorida de um prato de macarrão - MetrópolesDon Romano

Bla’s Cozinha de Culturas

No Bla’s Cozinha de Culturas, é possível aproveitar o menu criado especialmente para os amantes da boa massa. Entre os destaques, o Surf n Turf na brasa (R$ 99,90), preparado com ancho grelhado no josper, camarão, demi glace, fettuccine, molho branco e queijos.

Há também opções vegetarianas, que incluem massa ao molho de tomates (R$ 69), feito com mozzarella de búfala e manjericão. Para as crianças, o restaurante oferece o prato infantil Terra do Nunca (R$ 39,90), com picadinho de carne e macarrão ao molho de tomate.

O estabelecimento está localizado na 406 Norte e funciona de terça a sábado, das 12h às 16h; quarta a sábado, das 19h às 23h; e domingo, das 12h às 16h.

Foto colorida de um prato de macarrão - MetrópolesBla’s Cozinha de Culturas

