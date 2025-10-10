10/10/2025
Universo POP
Dia do ovo: como incluir a proteína na alimentação de cães e gatos

O ovo sempre foi queridinho na mesa dos brasileiros e agora também começa a conquistar espaço nos potinhos de ração dos pets. No Dia Mundial do Ovo, celebrado nesta sexta-feira (10/10), a pergunta que muitos tutores se fazem é: será que posso mesmo oferecer ovo para meu cão ou gato?

A resposta é sim, mas com alguns cuidados importantes

“O ovo é um alimento extremamente versátil e nutritivo, trazendo diversos benefícios tanto para cães quanto para gatos”, afirma a zootecnista Tabatha Lacerda, Diretora Administrativa do Instituto Ovos Brasil e Coordenadora Técnica da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA).

“Ele é rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas do complexo B, ferro e antioxidantes naturais, que ajudam a fortalecer o sistema imunológico e a manter a saúde da pele e dos pelos”, explica.

Como incluir o ovo na dieta do pet?

Se engana quem acha que é só quebrar o ovo e jogar na ração. Tanto cães quanto gatos precisam de uma adaptação correta, que depende da idade, do porte e das condições de saúde de cada animal. “Assim como na alimentação humana, não existe receita pronta. O ideal é sempre consultar um médico-veterinário antes de incluir o alimento na dieta do pet”, reforça Tabatha.

foto colorida gato comendo ovoO consumo da proteína deve ser adaptado de acordo com o tipo de animal

O médico-veterinário Thiago Borba é direto quando o assunto é segurança: “Por conta da salmonela, os ovos devem ser sempre cozidos, e oferecidos de maneira esporádica. Não é para virar base da dieta, e sim um petisco nutritivo, de vez em quando”.

Ou seja, o ovo entra como um complemento — e nunca como o prato principal. Ainda assim, pode ser um aliado e tanto: além de gostoso para os bichinhos, é natural, sem aditivos e facilmente encontrado em qualquer casa.

Formas de oferecer o alimento para o pet:

E não precisa inventar muito na preparação. O ideal é oferecê-lo cozido, sem nenhum tempero. Nada de sal, óleo ou cebola. “Também é possível triturar a casca depois de bem seca — ela é rica em cálcio e pode ser adicionada à ração em pequenas quantidades”, sugere Tabatha.

Para quem gosta de oferecer petiscos naturais ao pet, o ovo pode ser uma alternativa acessível e segura — desde que com responsabilidade.

Imagem colorida de quatro ovos cozidos cortados ao meioO alimento é rico em proteínas de alto valor biológico, vitaminas e gorduras boas

Em tempos de modismos alimentares também no mundo pet, a dica dos especialistas é não exagerar. O bom e velho ovo continua sendo um símbolo de nutrição e simplicidade. E agora, também, de carinho na hora de alimentar quem está sempre ao nosso lado.

ContilNet Notícias

