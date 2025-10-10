Dia do Ovo: endocrinologista revela benefícios incríveis do alimento

O ovo é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo. Isso se deve ao fato de ser facilmente encontrado, da sua versatilidade e do fácil preparo, além de ter um preço acessível se comparado a outras fontes de proteína.

Quase todos crescemos com o costume de comer ovos cotidianamente, muitas vezes, sem saber como isso impacta a saúde.

“O ovo é um alimento muito importante, fundamental dentro de uma dieta balanceada e que está presente em todas as fases do nosso desenvolvimento. É uma fonte completa de proteína de alto valor biológico, rico em vitaminas e em minerais”, afirma a endocrinologista e presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Tatiana Chiara.

Comer ovo traz diversos benefícios à saúde

Veja, abaixo, algumas vantagens de consumir o alimento:

1. Promove o ganho de massa muscular

O ovo contém proteínas, ferro e vitaminas do complexo B, nutrientes responsáveis por uma melhora na oxigenação e no transporte de nutrientes no organismo, promovendo, assim, um bom ganho de massa muscular.

2. Favorece o emagrecimento

Por ter muitas proteínas, o ovo causa uma sensação de saciedade, diminuindo a vontade de comer ao longo do dia e favorecendo a perda de peso.

Além disso, ovos não contém carboidratos e, por isso, são uma boa opção para incluir em dietas low carb, um estilo de alimentação favorável ao emagrecimento.

3. Ajuda a equilibrar o sistema imunológico

O ovo é rico em vitamina A, vitamina E e carotenoides, como a luteína e zeaxantina. Esses nutrientes são antioxidantes que atuam na melhora das funções das células de defesa, ajudando a equilibrar o sistema imunológico.

4. Diminui o colesterol “ruim”

Os antioxidantes citados acima também combatem os radicais livres, evitando a oxidação de células de gordura.

Dessa forma, o ovo ajuda a diminuir os níveis de LDL, conhecido popularmente como “colesterol ruim” no sangue. Por isso, é considerado um aliado na prevenção de doenças cardíacas.

5. Contribui para a manutenção da saúde da pele

O ovo tem grandes quantidades de selênio e zinco, minerais que melhoram a absorção de colágeno, ajudando a manter a pele firme e hidratada.

Além disso, os nutrientes antioxidantes que combatem o excesso de radicais livres também agem na manutenção da saúde da pele.

6. Auxilia no combate à anemia

Por ter boas quantidade de ferro, vitamina B12 e ácido fólico, o ovo ajuda a combater a anemia.

Isso acontece pois estes nutrientes participam da formação da hemoglobina, que é um componente dos glóbulos vermelhos do sangue responsável pelo transporte de oxigênio no organismo.

7. Ajuda a fortalecer os ossos

O ovo ostenta boas quantidades de vitamina D e fósforo, nutrientes que agem na absorção de cálcio e fortalecem os ossos.

Por isso, o ovo ajuda a evitar doenças como a osteoporose e a osteopenia, diminuindo o risco de fraturas.

8. Manter a saúde mental e neurológica

Por ser rico em colina, um nutriente que participa na formação da acetilcolina, um neurotransmissor importante para manter o bom funcionamento do cérebro, é aliado da saúde mental.

Além disso, a colina presente no ovo também pode ajudar a diminuir o risco de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e mal de Parkinson.

9. Atua na preservação da saúde dos olhos

O ovo ajuda a preservar a saúde dos olhos graças aos seus componentes antioxidantes presentes também nos olhos e que combatem os radicais livres, diminuindo o risco situações como catarata e degeneração macular, uma doença que diminui a capacidade da visão.

10. Regular o humor

Com bastante triptofano na composição, o ovo carrega um aminoácido essencial para a produção de serotonina e melatonina, compostos que atuam no sistema nervoso, ajudando a regular o humor.

Além disso, os ovos de galinhas criadas ao ar livre e no solo, ou que se alimentam de rações enriquecidas com ômega 3, contêm mais esse nutriente, que protege as células do sistema nervoso central e ajudam na produção de serotonina e dopamina, substâncias responsáveis pelo humor e bem-estar.

O ovo dá suporte até à saúde mental

Moderação e cuidados

Mesmo com tantas qualidades, ainda existem pontos de atenção a serem levados em consideração.

“Sabemos que é uma fonte importante de proteína, no entanto, não substitui a carne, porque elas têm características diferentes”, afirma Tatiana.

O ovo costuma ser associado como um vilão em relação ao colesterol, porém, de acordo com a médica, apenas 30% do nosso colesterol é proveniente de alimento. Quando o ovo está inserido uma dieta balanceada, não é considerado uma fonte importante de aumento do colesterol.

A especialista reforçou, ainda, que as orientações mencionadas aplicam-se a indivíduos saudáveis, sem diagnóstico de doenças, e indicou que, para pessoas com colesterol elevado, o recomendado é limitar o consumo de ovos a, no máximo, um por dia.

