Dia histórico: Zé Neto pesca maior peixe de sua vida, de quase 300kg, na Bahia

Ele vibrou muito! Zé Neto, dupla de Cristiano, comemorou ao pescar o maior peixe durante os anos em que pratica o esporte: um marlin-azul de quase 300 kg, em Ilhéus, Bahia. Em uma rede social, o cantor celebrou a conquista com amigos e logo liberou o animal para continuar percorrendo as lindas águas azuis do local.

Para o titular deste portal, Leo Dias, o artista deu mais detalhes: “Maior peixe da minha vida. Pescado em Ilhéus, Bahia. Marlim azul de mais de 300 quilos, 2:50 horas pra tirar da água.”

No Instagram, o sertanejo compartilhou o vídeo desde a pesca até a soltura e legendou: “Um dia que vai ficar marcado pra sempre na memória… Algo que eu nunca imaginei viver na vida: capturar um Marlin-Azul gigante, com mais de 3 metros e quase 300 kg nas águas de Ilhéus – Bahia. Que batalha, que emoção e que presente de Deus! Obrigado, meu Deus, por me permitir viver esse momento.”

No vídeo, ele gritava frases como “nunca vi isso na minha vida”, “pescar é isso aqui, o resto é brincadeira, to sem voz”. Zé Neto tem o costume de publicar conteúdos relacionados à pesca, uma das suas paixões na vida.