Dia Mundial de Combate à Meningite reforça alerta sobre prevenção e vacinação

Neste domingo (5/10) é celebrado o Dia Mundial de Combate à Meningite, data que reforça a importância da vacinação e do diagnóstico precoce contra uma das doenças mais graves do sistema nervoso. Embora seja mais temida na infância e adolescência, a meningite pode acometer pessoas de qualquer idade.

A doença é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por vírus, bactérias, fungos ou outros agentes. As formas bacterianas são as mais severas, com evolução rápida e risco de sequelas permanentes ou até morte, caso o tratamento não seja iniciado a tempo.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Doença é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal Freepik Doença é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal Freepik Doença é caracterizada pela inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal Freepik Voltar

Próximo

Segundo o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2024, o Brasil registrou mais de 240 mil casos de meningite. Foram 23.170 mortes confirmadas no período. Nos últimos dois anos, foram contabilizados 1.550 mil casos da doença, que resultaram em 331 mortes. E só em 2025, de janeiro a abril, já foram confirmados 1.980 registros em todo o país, com 168 mortes.

Sintomas de alerta da meningite

Sintomas comuns incluem febre alta, dor de cabeça intensa, rigidez na nuca, vômitos, sonolência, sensibilidade à luz e, em situações graves, confusão mental e convulsões. Em crianças pequenas, sinais como choro persistente, abaulamento da moleira, letargia e baixa responsividade também merecem atenção imediata.

A vacinação, disponível gratuitamente pelo SUS, é a principal forma de prevenção contra as formas graves da doença. São elas:

Meningocócica C Conjugada: indicada de 3 meses a 4 anos, protege contra o meningococo C

Meningocócica ACWY Conjugada: recomendada para adolescentes entre 11 e 14 anos, cobre os sorogrupos A, C, W e Y

Pentavalente: aplicada aos 2, 4 e 6 meses, com reforço aos 15 meses, protege contra a meningite por Haemophilus influenzae tipo b

Pneumocócica 10-valente: indicada de 2 meses a 4 anos, previne contra a meningite causada pelo pneumococo.

Além da imunização, medidas simples de higiene ajudam a reduzir os riscos: lavar as mãos com frequência, não compartilhar objetos de uso pessoal e manter os ambientes bem ventilados.

Curiosidade: Até 2021, o Dia Mundial de Combate à Meningite era celebrado em 24 de abril. Desde 2022, a data oficial passou para 5 de outubro, por iniciativa da Organização Mundial da Saúde (OMS), que busca ampliar a adesão global à campanha e reforçar o compromisso de eliminar a meningite até 2030.