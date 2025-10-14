14/10/2025
Escrito por Portal Leo Dias
O cantor Luan Pereira informou nesta segunda-feira (13/10) que foi diagnosticado com pedras nos rins. A assessoria do artista informou ao portal LeoDias que ele não precisou ser internado e retornou ao hotel, onde está sendo monitorado por profissionais de saúde. No entanto, em um desabafo sincero no Instagram, Luan confessou que ainda sente muita dor, mesmo com o uso de remédios.

Em uma atualização sobre sua saúde, ele escreveu em um story: “Tem várias pedras no meu rim, e no canal da urina também, por isso tanta dor absurda, tô sob efeito dos remédios, por isso tô conseguindo raciocinar pra escrever isso pra vocês”. Tentando descrever seu sofrimento, Luan acrescentou: “A dor é tão forte que o cara perde até a noção. Agora esperar o tempo de Deus pra expelir essas pedras. Obrigado pela preocupação de vocês. Tô bebendo bastante água também.”

Veja as fotos

Reprodução: Instagram
Diagnosticado com pedras nos rins, Luan Pereira desabafa: “Dor absurda”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram
Diagnosticado com pedras nos rins, Luan Pereira desabafa: “Dor absurda”Reprodução: Instagram
Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira foi diagnosticado com pedra nos rinsReprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Reprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Luan Pereira está recebendo soro na veiaReprodução: Instagram/@luanpereiracantor
Reprodução portal LeoDias/ montagem
Luan Pereira sendo entrevistado para o portal LeoDiasReprodução portal LeoDias/ montagem

Em vídeo, o artista mostrou que estava difícil até de conseguir uma posição na cama em que não sentisse dor. “É muito, muito, muito remédio pra mente. Eu não consigo achar uma posição pra ficar confortável, que mesmo com remédio dói. Ai, vontade de chorar. E eu vou apagar agora, tentar apagar.”

Mais um desfalque no “Dança?”

MC Livinho e Gracyanne já precisaram deixar o “Dança dos Famosos” devido a problemas de saúde. O funkeiro sofreu um acidente de moto e nem chegou a se apresentar, enquanto a ex-BBB avançou na competição, mas se feriu durante sua apresentação de tango, rompendo ligamentos do joelho e precisando se afastar do reality. Agora, será que Luan Pereira, com seu problema de saúde, pode se tornar mais um desfalque na atração do “Domingão com Huck”?

