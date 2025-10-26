26/10/2025
Diálogo e “invertida diplomática”: petistas celebram reunião com Trump

Escrito por Metrópoles
dialogo-e-“invertida-diplomatica”:-petistas-celebram-reuniao-com-trump

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemoraram o encontro entre o petista e o chefe da Casa Branca, Donald Trump, neste domingo (26/10), na Malásia. Após a conversa, membros do governo e petistas ressaltaram a soberania brasileira e o avanço das negociações sobre o tarifaço.

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que o encontro representa “mais um passo” para solucionar a questão comercial entre os países.

“O presidente Lula se encontrou com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, na Malásia. Esse é mais um passo nas negociações entre os países: a retirada do tarifaço e da Lei Magnitsky contra o Brasil e cidadãos brasileiros, foram algumas das pautas da reunião”, frisou a ministra.

Já o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT-SP), avalia que a conversa tornará as relações entre Brasil e Estados Unidos “mais pragmáticas e menos ideológicas”. Ele também alfinetou políticos de oposição ao governo.

“Quem perde? Os golpistas lesa-pátria. A família Bolsonaro, que tentou sabotar o Brasil para salvar a própria pele. E os governadores MAGA [Make America Great Again, slogan de campanha de Trump] — Tarcísio [de Freitas], Ratinho Jr., [Ronaldo] Caiado, [Romeu] Zema — que flertaram com o trumpismo e tomaram uma invertida diplomática”, escreveu o ministro nas redes sociais.

Diálogo e multilateralismo

O presidente do Partido dos Trabalhadores, Edinho Silva, disse que o “diálogo é sempre o caminho” e destacou necessidade de fortalecer o multilateralismo.

“Depois da primeira reunião entre Lula e Trump, os dois governos vão dialogar sobre um acordo para tirar as barreiras tarifárias impostas unilateralmente. O mundo precisa fortalecer os mecanismos do multilateralismo. É em mais diálogo e não em imposições que resolveremos os problemas do planeta”, reforçou o ex-prefeito de Araraquara (SP).

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), ressaltou o tom do diálogo. “As negociações sobre o tarifaço têm avançado, e o tom da conversa foi de respeito e cooperação. O presidente Lula mostrou, mais uma vez, porque é um dos maiores estadistas do nosso tempo, sempre aberto ao diálogo, mas extremamente firme na defesa da nossa soberania e do povo brasileiro”, disse o senador.

