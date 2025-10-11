11/10/2025
Diane Keaton e Woody Allen: namoro, Oscar e defesa contra acusações

A parceria entre a atriz Diane Keaton e o diretor Woody Allen rendeu um namoro de três anos, oito filmes juntos e uma amizade de vida inteira.

Em sua autobiografia (Agora e sempre, 2012), ela contou que namorar Woody Allen era como estar num filme dele. “Woody se acostumou comigo. Ele não podia evitar, ele adorava garotas neuróticas”, escreveu Keaton, que também se relacionou com Al Pacino e Warren Beatty.

O filme Noivo Neurótico e Noiva Nervosa (1977), no qual ele vivia o humorista Alvy Singer e ela, a cantora Annie Hall, tinha elementos inspirados nas “neuras” do relacionamento dos dois fora das telas. O papel de Annie Hall garantiu a Keaton o Oscar de Melhor Atriz de 1978.

Mais tarde, Diane Keaton foi uma das atrizes que saíram em defesa de Woody Allen diante de acusações de abuso sexual. Em 1992, Mia Farrow, ex-mulher do diretor de cinema, o acusou de ter abusado da filha adotiva do casal, Dylan Farrow.

Allen sempre negou as acusações e foi considerado inocente após exames médicos não encontrarem evidências de abuso.

Em 2018, Diane manifestou seu apoio ao diretor por meio de uma publicação no X (antigo Twitter). Ela compartilhou um vídeo de uma entrevista de 1992 em que Allen se defendia das acusações e escreveu: “Woody Allen é meu amigo e continuo acreditando nele. Veja esta entrevista de 1992 e pense a respeito”.

Diane Keaton e Woody Allen trabalharam juntos em oito filmes

Morte de Diane Keaton

Diane Keaton morreu neste sábado (11/10), aos 79 anos. A morte da premiada artista foi divulgada pela revista People, mas a causa não foi informada a pedido da família.

Dona de uma carreira de sucesso, Keaton fez parte do elenco de O Poderoso Chefão e ganhou um Oscar de Melhor Atriz pela comédia romântica Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).

