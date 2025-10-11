Diane Keaton estava com saúde debilitada nos últimos meses, diz amigo

A atriz Diane Keaton enfrentou problemas de saúde nos últimos meses, segundo a revista People. A renomada estrela de Hollywood morreu neste sábado (11/10), aos 79 anos.

A causa da morte não foi divulgada, mas, segundo a publicação, o estado de saúde da atriz se deteriorou rapidamente nos dias que antecederam o falecimento.

“Ela piorou muito de repente, o que foi doloroso para todos que a amavam”, disse um amigo da atriz. “Foi tão inesperado, especialmente para alguém com tanta força e espírito.”

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Diane Keaton

Reprodução 2 de 3

Atriz Diane Keaton

Bellocqimages/Bauer-Griffin via Getty Images 3 de 3

Atriz Diane Keaton

Getty Images

“Nos últimos meses, ela esteve cercada apenas por sua família mais próxima, que optou por manter tudo muito privado. Até amigos de longa data não estavam totalmente cientes do que estava acontecendo”, acrescentou.

Diane deixa dois filhos adotivos: Dexter e Duke. A atriz nunca se casou e sempre destacou sua escolha pela independência em vez de ter relacionamentos tradicionais.

Leia também

Carreira de sucesso

Diane Keaton iniciou sua carreira pelo teatro e estreou no cinema como figurante no filme As Mil Faces do Amor, de 1970.

Um de seus papéis mais conhecidos foi o de Kay Adams-Corleone, par romântico de Michael Corleone (Al Pacino), no clássico O Poderoso Chefão (1972). Keaton também participou das sequências: O Poderoso Chefão Parte II (1974) e O Poderoso Chefão Parte III (1990).

A alavancada na carreira começou com a parceria com o diretor Woody Allen, com quem viveu uma história de amor fora das telas. Os projetos com ele incluem O Dorminhoco (1973) e A Última Noite de Boris Grushenko (1975).

A parceria com Allen rendeu a Diane Keaton o Oscar de Melhor Atriz pela comédia romântica Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (1977).