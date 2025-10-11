Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista

A atriz, diretora e produtora norte-americana Diane Keaton morreu neste sábado (11) aos 79 anos, informou a revista “People”, citando um porta-voz da família.
O porta-voz, segundo a revista, pediu privacidade para os familiares no momento.
Diane Keaton deixa dois filhos adotivos, Dexter e Duke. Ela nunca se casou e sempre destacou sua escolha pela independência em vez de ter relacionamentos tradicionais.
“Lembro no colegial, quando um cara me disse que eu seria uma ótima esposa. E eu pensei ‘eu não quero ser uma esposa”, chegou a citar em entrevistas.
Ela iniciou sua trajetória no teatro antes de fazer sua estreia cinematográfica como figurante em “As Mil Faces do Amor” (1970).
A atriz alcançou reconhecimento com seu papel como Kay Adams-Corleone em “O Poderoso Chefão” (1972). A personagem seria repetida nas sequências “O Poderoso Chefão Parte II” (1974) e “O Poderoso Chefão Parte III” (1990).
No entanto, foi a parceria com o diretor e co-protagonista Woody Allen que se revelou essencial para a consolidação de sua carreira, iniciada com “Sonhos de um Sedutor” (1972).
Os projetos seguintes com Allen, “O Dorminhoco” (1973) e “A Última Noite de Boris Grushenko” (1975), firmaram sua reputação como atriz cômica de destaque.