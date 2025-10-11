11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A atriz, diretora e produtora norte-americana Diane Keaton morreu neste sábado (11) aos 79 anos, informou a revista “People”, citando um porta-voz da família.

O porta-voz, segundo a revista, pediu privacidade para os familiares no momento.

Diane Keaton deixa dois filhos adotivos, Dexter e Duke. Ela nunca se casou e sempre destacou sua escolha pela independência em vez de ter relacionamentos tradicionais.

“Lembro no colegial, quando um cara me disse que eu seria uma ótima esposa. E eu pensei ‘eu não quero ser uma esposa”, chegou a citar em entrevistas.

Ela iniciou sua trajetória no teatro antes de fazer sua estreia cinematográfica como figurante em “As Mil Faces do Amor” (1970).

A atriz alcançou reconhecimento com seu papel como Kay Adams-Corleone em “O Poderoso Chefão” (1972). A personagem seria repetida nas sequências “O Poderoso Chefão Parte II” (1974) e “O Poderoso Chefão Parte III” (1990).

No entanto, foi a parceria com o diretor e co-protagonista Woody Allen que se revelou essencial para a consolidação de sua carreira, iniciada com “Sonhos de um Sedutor” (1972).

Os projetos seguintes com Allen, “O Dorminhoco” (1973) e “A Última Noite de Boris Grushenko” (1975), firmaram sua reputação como atriz cômica de destaque.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost