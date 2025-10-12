Diane Keaton: site revela detalhes da ligação à emergência

Diane Keaton, atriz ganhadora do Oscar, morreu neste sábado (11/10) aos 79 anos. A artista estava em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos e após uma ligação para o serviço de emergência foi levada ao hospital e morreu.

Leia também

Segundo o site TMZ, que teve acesso ao áudio da chamada, a pessoa que ligou para o 911 informou: “Resgate 19, pessoa caída”, antes de fornecer o endereço da atriz.

De acordo com a publicação, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles chegou à casa de Keaton às 8h08 da manhã. Mais tarde, a morte da lendária estrela de “O Poderoso Chefão” foi confirmada. A causa oficial do falecimento, no entanto, não foi divulgada.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Diane Keaton e Al Pacino em O Poderoso Chefão

Paramount Pictures 2 de 5

Diane Keaton com os filhos

Michael Kovac/Getty Images 3 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução 4 de 5

Atriz Diane Keaton

Bellocqimages/Bauer-Griffin via Getty Images 5 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução

Diane Keaton nunca se casou, mas teve relacionamentos com nomes como Woody Allen, Al Pacino e Warren Beatty. Tornou-se mãe ao adotar dois filhos: Dexter, hoje com 29 anos, e Duke, de 25, em 1996 e 2001, respectivamente.

Em entrevista à People, fontes próximas afirmaram que o estado de saúde da atriz teria se deteriorado significativamente nos últimos meses. “Ela piorou repentinamente, o que partiu o coração de todos que a amavam”, disse um amigo à revista.