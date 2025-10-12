12/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Diane Keaton: site revela detalhes da ligação à emergência

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
diane-keaton:-site-revela-detalhes-da-ligacao-a-emergencia

Diane Keaton, atriz ganhadora do Oscar, morreu neste sábado (11/10) aos 79 anos. A artista estava em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos e após uma ligação para o serviço de emergência foi levada ao hospital e morreu.

Leia também

Segundo o site TMZ, que teve acesso ao áudio da chamada, a pessoa que ligou para o 911 informou: “Resgate 19, pessoa caída”, antes de fornecer o endereço da atriz.

De acordo com a publicação, o Corpo de Bombeiros de Los Angeles chegou à casa de Keaton às 8h08 da manhã. Mais tarde, a morte da lendária estrela de “O Poderoso Chefão” foi confirmada. A causa oficial do falecimento, no entanto, não foi divulgada.

5 imagensDiane Keaton com os filhosAtriz Diane KeatonAtriz Diane KeatonAtriz Diane KeatonFechar modal.1 de 5

Diane Keaton e Al Pacino em O Poderoso Chefão

Paramount Pictures2 de 5

Diane Keaton com os filhos

Michael Kovac/Getty Images3 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução4 de 5

Atriz Diane Keaton

Bellocqimages/Bauer-Griffin via Getty Images5 de 5

Atriz Diane Keaton

Instagram/Reprodução

Diane Keaton nunca se casou, mas teve relacionamentos com nomes como Woody Allen, Al Pacino e Warren Beatty. Tornou-se mãe ao adotar dois filhos: Dexter, hoje com 29 anos, e Duke, de 25, em 1996 e 2001, respectivamente.

Em entrevista à People, fontes próximas afirmaram que o estado de saúde da atriz teria se deteriorado significativamente nos últimos meses. “Ela piorou repentinamente, o que partiu o coração de todos que a amavam”, disse um amigo à revista.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost