Diane Keaton teve piora súbita e vendeu casa dos sonhos nos últimos meses, diz site

A famosa atriz de Hollywood, Diane Keaton, faleceu neste sábado (11/10), aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo fontes próximas ouvidas pela revista americana People, a artista de “O Poderoso Chefão”, teve uma piora súbita de saúde, pegando os familiares e fãs de surpresa. Nos últimos meses Keaton chegou a colocar à venda sua “casa dos sonhos”.

“Ela piorou muito de repente, o que foi devastador para todos que a amavam”, disse um amigo da vencedora do Oscar à revista. “Foi totalmente inesperado, especialmente para alguém com tanta força e vitalidade.”

Veja as fotos Abrir em tela cheia Foto: YourSource News Reprodução “Alguém tem que ceder” Reprodução “Presente Grego” Reprodução “O Poderoso Chefão”” Reprodução Voltar

Próximo

Nos seus últimos meses, Diane se manteve longe da mídia e estava cercada apenas dos familiares mais íntimos, que preferiram manter tudo em privacidade. Nem mesmo os amigos de longa data sabiam da gravidade da situação.

A artista chegou a colocar à venda em março deste ano, a sua “casa dos sonhos”, localizada em Los Angeles, por US$29 milhões (cerca de R$150 milhões), o que deixou todos surpresos, já que ela havia mencionado que pretendia viver ali para sempre.

O imóvel foi comprado por Keaton em 2017 e passou por uma reforma que durou oito anos. A atriz chegou a lançar um livro sobre a mansão: “The House That Pinterest Built” (“A Casa que o Pinterest Construiu”).

Alguns vizinhos também relataram para a People a mudança no comportamento da artista premiada, que era conhecida por caminhar pelos bairros de Los Angeles com os cachorros vestindo um chapéu, óculos escuros e um ar descontraído.

Sua ausência já foi um sinal de que a saúde de Diane já estava fragilizada: “Até pouco tempo atrás, ela andava com o cachorro todos os dias. Era sempre simpática, engraçada, conversava com o cachorro como se fosse gente. Tinha um charme excêntrico e um ar clássico de Hollywood. Ela era muito, muito especial”, relatou um vizinho.