12/10/2025
Diane Keaton teve piora súbita e vendeu casa dos sonhos nos últimos meses, diz site

Escrito por Portal Leo Dias
A famosa atriz de Hollywood, Diane Keaton, faleceu neste sábado (11/10), aos 79 anos, na Califórnia, nos Estados Unidos. Segundo fontes próximas ouvidas pela revista americana People, a artista de “O Poderoso Chefão”, teve uma piora súbita de saúde, pegando os familiares e fãs de surpresa. Nos últimos meses Keaton chegou a colocar à venda sua “casa dos sonhos”.

“Ela piorou muito de repente, o que foi devastador para todos que a amavam”, disse um amigo da vencedora do Oscar à revista. “Foi totalmente inesperado, especialmente para alguém com tanta força e vitalidade.”

Veja as fotos

Foto: YourSource News
Foto: YourSource News
Reprodução "Alguém tem que ceder"
Reprodução “Alguém tem que ceder”
Reprodução "Presente Grego"
Reprodução “Presente Grego”
Reprodução "O Poderoso Chefão""
Reprodução “O Poderoso Chefão””
Reprodução
Reprodução

Nos seus últimos meses, Diane se manteve longe da mídia e estava cercada apenas dos familiares mais íntimos, que preferiram manter tudo em privacidade. Nem mesmo os amigos de longa data sabiam da gravidade da situação.

A artista chegou a colocar à venda em março deste ano, a sua “casa dos sonhos”, localizada em Los Angeles, por US$29 milhões (cerca de R$150 milhões), o que deixou todos surpresos, já que ela havia mencionado que pretendia viver ali para sempre.

O imóvel foi comprado por Keaton em 2017 e passou por uma reforma que durou oito anos. A atriz chegou a lançar um livro sobre a mansão: “The House That Pinterest Built” (“A Casa que o Pinterest Construiu”).

Alguns vizinhos também relataram para a People a mudança no comportamento da artista premiada, que era conhecida por caminhar pelos bairros de Los Angeles com os cachorros vestindo um chapéu, óculos escuros e um ar descontraído.

Sua ausência já foi um sinal de que a saúde de Diane já estava fragilizada: “Até pouco tempo atrás, ela andava com o cachorro todos os dias. Era sempre simpática, engraçada, conversava com o cachorro como se fosse gente. Tinha um charme excêntrico e um ar clássico de Hollywood. Ela era muito, muito especial”, relatou um vizinho.

