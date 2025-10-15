diante-do-botafogo,-pedro-completa-300-jogos-com-a-camisa-do-flamengo

Na noite desta quarta-feira (15/10), o Flamengo visitou o Botafogo no Estádio Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Entre os 11 titulares, Pedro atingiu uma marca importante. O centroavante completou 300 partidas com a camisa do Rubro-Negro, inclusive marcando um dos gols da vitória rubro-negra.

O centroavante vestiu a camisa do Flamengo pela primeira vez em 2020, quando foi emprestado pela Fiorentina ao clube carioca. Depois de passar a temporada no Rio de Janeiro, Pedro foi devidamente contratado pelo Rubro-Negro no fim do ano.

Com a camisa do Flamengo, Pedro marcou 149 gols e distribuiu 38 assistências. O centroavante foi campeão do Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Supercopa do Brasil.