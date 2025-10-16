Dias após destruir ternos, barraqueira mandou “feliz aniversário” a ex

Poucos dias após invadir a casa do ex-namorado, no Guará, destruir diversos objetos e até rasgar os ternos dele com uma tesoura, uma mulher de 28 anos mandou mensagem para o homem desejando-lhe feliz aniversário e pedindo perdão.

Investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) por invasão de domicílio e dano ao patrimônio, a barraqueira já havia sido bloqueada pelo ex, que é contador. Porém, encaminhou a mensagem de arrependimento a uma amiga em comum e pediu que a repassasse ao homem.

Ela começa a mensagem com uma referência à data especial: “Feliz aniversário! Sei que não existe a menor possibilidade de contato entre nós, mas eu não esqueceria a data do seu aniversário.”

Na mensagem, a mulher diz admitir o erro: “Em um momento injustificável, fiz o que fiz e te peço perdão. Sei que não é suficiente”.

Veja o print:

Mensagem da barraqueira

A Polícia Civil não descarta a possibilidade de incluir outros na conta da mulher, como ameaça, caso surjam novas evidências.

Namoro rápido

De acordo com as investigações iniciais, o casal havia mantido um relacionamento curto.

Amigos próximos relatam que a jovem apresentava comportamentos possessivos e que o término, decidido pelo contador, foi mal recebido por ela.

Desde então, mensagens insistentes, ligações fora de hora e tentativas de reaproximação começaram a preocupar o homem.

Veja imagens da casa invadida:

Roupas retalhadas:

Dentro do closet da vítima, a jovem descarregou toda a raiva contida: ternos, calças sociais e camisas foram rasgados, cortados e retalhados sem piedade.

Peças inteiras de roupas viraram farrapos. Ela destruiu tudo o que viu pela frente. Não sobrou uma peça inteira.

A destruição, no entanto, não parou aí. A criminosa revirou cômodos, espalhou objetos, abriu armários e, como se quisesse marcar sua presença.

Antes da invasão, a jovem ainda teria tentado manipular a situação. Segundo o depoimento do contador, ela pediu a uma amiga em comum que o avisasse de que ele deveria ligar para ela.

O recado parecia inofensivo, até que veio a segunda mensagem: a mulher alegava que a cachorrinha dele, uma pequena cadela de estimação, estava sozinha em casa.

Veja imagens das roupas retalhadas: