Dias mágicos: Thaila Ayala e Renato Góes aproveitam férias na Disney com os filhos

Thaila Ayala e Renato Góes seguem aproveitando as férias com a família nos Estados Unidos. Depois de curtirem a Universal Studios, com direito a passeios nas áreas da Nintendo e do Harry Potter, eles partiram para a Disney. Em Orlando, na Flórida, o casal e os filhos já visitaram o Animal Kingdom e o Magic Kingdom – e registros foram compartilhados nas redes sociais.

No parque mais icônico do universo Disney, os atores e os filhos posaram com o castelo da Cinderela ao fundo. Francisco completará quatro anos em dezembro e Tereza fez dois anos em abril. Na legenda de um dos álbuns publicado na rede social, Thaila contou que sua irmã ficou impressionada com os detalhes do local. “‘É tudo tão perfeito que até parece que foi Deus quem fez’. Essa foi a frase da minha irmã no terceiro dia de Disney”, contou.

Ao falar do café da manhã que a família tomou com personagens de Ursinho Pooh, a atriz revelou que o primogênito ficou radiante com os encontros. “Meu filho teve três grandes amores na vida dele: primeiro o Simba [de ‘O Rei Leão’]. Quem acompanha aqui sabe que era seu amigo inseparável. Agora ele divide seu coração entre Judy, de ‘Zootopia’, e a turma do Pooh”, explicou.

Além de atuar, Thaila é apresentadora do videocast “Mil e Uma TrETAS”, com Julia Faria. O último papel de Renato foi no remake de “Vale Tudo”, da Globo, como Ivan Meireles. Eles completaram seis anos de casados em 5 de outubro e, paralelamente à carreira artística, trabalham como empresários.