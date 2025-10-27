27/10/2025
Universo POP
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella
Passa ou Repassa: pergunta sobre água deixa participantes sem resposta
Horóscopo do dia: descubra o que os astros revelam para esta segunda-feira

Dias mágicos: Thaila Ayala e Renato Góes aproveitam férias na Disney com os filhos

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
dias-magicos:-thaila-ayala-e-renato-goes-aproveitam-ferias-na-disney-com-os-filhos

Thaila Ayala e Renato Góes seguem aproveitando as férias com a família nos Estados Unidos. Depois de curtirem a Universal Studios, com direito a passeios nas áreas da Nintendo e do Harry Potter, eles partiram para a Disney. Em Orlando, na Flórida, o casal e os filhos já visitaram o Animal Kingdom e o Magic Kingdom – e registros foram compartilhados nas redes sociais.

No parque mais icônico do universo Disney, os atores e os filhos posaram com o castelo da Cinderela ao fundo. Francisco completará quatro anos em dezembro e Tereza fez dois anos em abril. Na legenda de um dos álbuns publicado na rede social, Thaila contou que sua irmã ficou impressionada com os detalhes do local. “‘É tudo tão perfeito que até parece que foi Deus quem fez’. Essa foi a frase da minha irmã no terceiro dia de Disney”, contou.

Veja as fotos

Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @thailaayala
Crédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Crédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Crédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Crédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Crédito: Reprodução Instagram @renatogoess
Thaila Ayala e Renato Góes estão em Orlando, na Flórida (EUA), com os filhosCrédito: Reprodução Instagram @renatogoess

Leia Também

Ao falar do café da manhã que a família tomou com personagens de Ursinho Pooh, a atriz revelou que o primogênito ficou radiante com os encontros. “Meu filho teve três grandes amores na vida dele: primeiro o Simba [de ‘O Rei Leão’]. Quem acompanha aqui sabe que era seu amigo inseparável. Agora ele divide seu coração entre Judy, de ‘Zootopia’, e a turma do Pooh”, explicou.

Além de atuar, Thaila é apresentadora do videocast “Mil e Uma TrETAS”, com Julia Faria. O último papel de Renato foi no remake de “Vale Tudo”, da Globo, como Ivan Meireles. Eles completaram seis anos de casados em 5 de outubro e, paralelamente à carreira artística, trabalham como empresários.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost