Diniz elege 4 jogadores do Vasco como convocáveis para Copa do Mundo

Após a vitória do Vasco por 2 x 0 contra o Fortaleza, nessa quarta-feira (15/10), Fernando Diniz elegeu quatro jogadores do Vasco que podem ser convocados para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira: Paulo Henrique, Leo Jardim, Philippe Coutinho e Rayan.

Para além disso, o técnico do Cruzmaltino colocou Rayan como o atacante mais completo do futebol brasileiro. “Consegue jogar dos dois lados do campo, consegue jogar de 10 e consegue jogar de 9 com a mesma desenvoltura”, disse.

Assista:

“Acho que ele (Paulo Henrique) foi muito bem, aqui no Vasco todo mundo ficou muito feliz por ele. Eu já tinha estado muito feliz porque ele tinha entrado muito bem contra a Coreia, e acho que ele deu um passo importante para ter uma chance real de disputar a Copa do Mundo. Aqui tem outros jogadores, no Vasco, que vão se colocando em condição. Coutinho é um, Rayan é outro (de disputar a Copa)“, disse Diniz.

Anteriormente, o treinador de 51 anos elogiou Leo Jardim. “Ele é um jogador muito técnico, muito forte, muito rápido, que cresce em jogos grande,. Então ele é um claro postulante para a Copa do Mundo. Ele é um jogador que tem muito talento, que trabalha muito, então é um cara que vai se colocando também no radar para ser convocado“, afirmou,

