Dino cancela sessão do núcleo 4 da trama golpista de quarta (15/10)

O presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Flávio Dino, cancelou a sessão de julgamento dos réus do núcleo 4 da trama golpista, que estava prevista para esta quarta-feira (15/10).
Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, a sessão foi cancelada por ser somente de manhã. O julgamento será retomado na próxima terça-feira (21/10) para que todos os ministros votem em um só dia. Assim, o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes vota. Em seguida, os outros quatro.
Durante a sessão, a Procuradoria-Geral da República (PGR), representada pelo procurador-geral Paulo Gonet, defendeu a condenação de todos os envolvidos.
O núcleo 4 é acusado de disseminar notícias falsas sobre as urnas eletrônicas e promover ataques virtuais contra instituições e autoridades durante as eleições de 2022. Nas alegações finais, a PGR sustentou que os réus usaram a desinformação para enfraquecer a credibilidade do processo eleitoral.
Gonet também apontou indícios de que os denunciados teriam utilizado estruturas do Estado — como a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e o Palácio do Planalto — para intimidar opositores e reforçar a narrativa golpista.
Quem são os sete réus do núcleo 4:
- Ailton Gonçalves Moraes Barros – major da reserva do Exército;
- Ângelo Martins Denicoli – major da reserva do Exército;
- Carlos Cesar Moretzsohn Rocha – engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;
- Giancarlo Gomes Rodrigues – subtenente do Exército;
- Guilherme Marques de Almeida – tenente-coronel do Exército;
- Reginaldo Vieira de Abreu – coronel do Exército; e
- Marcelo Araújo Bormevet – agente da Polícia Federal.
Dias de julgamento
O cronograma do julgamento desse núcleo prevê sessões nos dias 14, 15, 21 e 22 de outubro. Após a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão, restam 23 pessoas no banco dos réus pela tentativa de golpe. O STF pretende concluir todos os julgamentos dos núcleos até 2025.