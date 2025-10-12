12/10/2025
Dino colocou o Brasil no topo do fisiculturismo: saiba quanto ele faturou com a vitória

Acreano conquistou o título mundial na categoria Classic Physique

O acreano Ramon Queiroz, conhecido no mundo esportivo como Ramon Dino, conquistou um feito inédito ao vencer o Mr. Olympia 2025, o campeonato mais prestigiado do fisiculturismo mundial. O atleta alcançou o primeiro lugar na categoria Classic Physique, resultado que consagra anos de dedicação e o transforma em um marco para o esporte brasileiro.

Com a vitória, Dino recebeu US$ 100 mil, valor equivalente a cerca de R$ 552 mil, além do prestígio de ocupar o posto mais alto do pódio em um torneio que reúne os maiores nomes do fisiculturismo internacional.

Ramon Dino no Mr. Olympia 2025 na categoria Classic Physique/Foto: Divulgação/Mr. Olympia

Natural de Rio Branco (AC), Ramon começou a treinar ainda na adolescência, quando dividia o tempo entre o trabalho e os treinos em academias simples da capital acreana. A trajetória do “dinossauro acreano”, como é chamado pelos fãs, ganhou força a partir de 2016, quando decidiu se dedicar integralmente à carreira profissional.

O sucesso foi rápido: em 2021, o brasileiro já estreava no palco do Mr. Olympia, figurando entre os cinco melhores do mundo. Desde então, Ramon se tornou uma das maiores referências da Classic Physique, destacando-se pelo equilíbrio entre estética, força e carisma.

Após a conquista, o atleta celebrou nas redes sociais o sonho realizado: “Esperei muito tempo por esse momento. Tudo aconteceu no tempo de Deus”, escreveu.

