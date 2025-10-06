Dino marca início de julgamento dos kids pretos para 11 de novembro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou nesta segunda-feira (6/10) a data de início do julgamento do núcleo 3 da trama golpista, dos chamados “kids pretos”. A data escolhida foi 11 de novembro, com sessões marcadas também nos dias 12, 18 e 19.
O núcleo 3 é composto por maioria de militares que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram responsáveis por “ações coercitivas”.
Esse foi o grupo responsável por elaborar um “detalhado planejamento operacional, denominado ‘Punhal Verde e Amarelo’, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022” para matar o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).
Assim, o núcleo 3 será julgado pelos crimes de:
- organização criminosa armada;
- tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- golpe de Estado;
- dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;
- deterioração de patrimônio tombado.
São réus neste núcleo:
- tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior
- tenente-coronel Sérgio Cavaliere de Medeiros
- coronel Marcio Nunes de Resende Júnior
- coronel Fabrício Moreira de Bastos
- coronel Bernardo Romão Corrêa Netto
- Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal (PF)
- tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo
- tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira
- tenente-coronel Hélio Ferreira Lima
- general Estevam Gaspar de Oliveira