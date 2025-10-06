Dino marca início de julgamento dos kids pretos para 11 de novembro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou nesta segunda-feira (6/10) a data de início do julgamento do núcleo 3 da trama golpista, dos chamados “kids pretos”. A data escolhida foi 11 de novembro, com sessões marcadas também nos dias 12, 18 e 19.

O núcleo 3 é composto por maioria de militares que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram responsáveis por “ações coercitivas”.

Esse foi o grupo responsável por elaborar um “detalhado planejamento operacional, denominado ‘Punhal Verde e Amarelo’, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022” para matar o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Assim, o núcleo 3 será julgado pelos crimes de:

organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

golpe de Estado;

dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;

deterioração de patrimônio tombado.

São réus neste núcleo: