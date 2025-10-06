06/10/2025
Dino marca início de julgamento dos kids pretos para 11 de novembro

Escrito por Portal Leo Dias
dino-marca-inicio-de-julgamento-dos-kids-pretos-para-11-de-novembro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou nesta segunda-feira (6/10) a data de início do julgamento do núcleo 3 da trama golpista, dos chamados “kids pretos”. A data escolhida foi 11 de novembro, com sessões marcadas também nos dias 12, 18 e 19.

O núcleo 3 é composto por maioria de militares que, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR), foram responsáveis por “ações coercitivas”.

Veja as fotos

Foto: Rosinei Coutinho/STF
Alexandre de Moraes e Flávio Dino, ministros do STFFoto: Rosinei Coutinho/STF
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Ministro do STF, Flávio Dino, durante voto para julgar condenação de Bolsonaro e outros sete réus nos atos golpistasReprodução: YouTube/TV Justiça
Ministro Flávio Dino - Internet Reprodução
Ministro Flávio Dino – Internet Reprodução
Ministro Flávio Dino - Internet Reprodução
Ministro Flávio Dino – Internet Reprodução
Foto: Fellipe Sampaio/STF
Flávio DinoFoto: Fellipe Sampaio/STF
Reprodução: YouTube/TV Justiça
Flávio Dino votou a favor da responsabilização das plataformasReprodução: YouTube/TV Justiça

Esse foi o grupo responsável por elaborar um “detalhado planejamento operacional, denominado ‘Punhal Verde e Amarelo’, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022” para matar o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB).

Assim, o núcleo 3 será julgado pelos crimes de:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • golpe de Estado;
  • dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima;
  • deterioração de patrimônio tombado.

São réus neste núcleo:

  • tenente-coronel Ronald Ferreira de Araújo Júnior
  • tenente-coronel Sérgio Cavaliere de Medeiros
  • coronel Marcio Nunes de Resende Júnior
  • coronel Fabrício Moreira de Bastos
  • coronel Bernardo Romão Corrêa Netto
  • Wladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal (PF)
  • tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo
  • tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira
  • tenente-coronel Hélio Ferreira Lima
  • general Estevam Gaspar de Oliveira
