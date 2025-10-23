23/10/2025
Universo POP
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana
Idoso finge a própria morte para testar quem compareceria ao seu velório
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária

Diocese diz que não tem condições de restaurar o Instituto Santa Juliana e negocia transferência para a Prefeitura

A negociação entre a Diocese e a Prefeitura prevê que o imóvel seja adquirido pelo poder público municipal para receber um novo projeto de revitalização, que deve transformar o espaço em um Centro Administrativo da cidade

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Diocese de Rio Branco se manifestou, nesta quarta-feira (15), sobre a situação de abandono do Instituto Santa Juliana, um dos prédios mais antigos e simbólicos de Sena Madureira, que completou mais de 100 anos de existência.

SAIBA MAIS: Instituto Santa Juliana, um dos prédios mais antigos do Acre, vive cenário de guerra; veja imagens exclusivas

Imagens mostram cenário de guerra no Instituto Santa Juliana/Foto: Airton Magalhães

Em resposta ao ContilNet, a assessoria de comunicação da Diocese informou que segue em tratativas com a Prefeitura do município para a transferência do imóvel, já que a instituição não dispõe de recursos financeiros para promover a restauração da estrutura, que se encontra em avançado estado de deterioração.

“Referente ao prédio de Sena Madureira, estamos fazendo tratativas com a Prefeitura para a aquisição, pois não temos condições financeiras para a restauração do mesmo. Como o imóvel está tombado, sua restauração deve ser feita com a autorização do IPHAN [Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional]”, informou a Diocese.

O prédio, tombado como patrimônio histórico estadual, foi fundado em 1922 pelas religiosas italianas da congregação Servas de Maria Reparadoras e administrado pela Igreja Católica por várias décadas. Posteriormente, o espaço foi cedido ao Estado para funcionar como escola, tornando-se referência em educação na região do Purus.

Atualmente, o Instituto Santa Juliana está em ruínas, com partes do telhado e do piso comprometidas, além de ser tomado por vegetação e infiltrações. Imagens registradas por um drone e divulgadas pelo ContilNet mostram o interior do prédio completamente degradado, o que reacendeu o debate sobre a preservação do patrimônio histórico de Sena Madureira.

A negociação entre a Diocese e a Prefeitura prevê que o imóvel seja adquirido pelo poder público municipal para receber um novo projeto de revitalização, que deve transformar o espaço em um Centro Administrativo da cidade.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost