Dira Paes celebra novo papel em “Três Graças” e retorno de Aguinaldo Silva

A atriz Dira Paes está empolgada com o retorno de Aguinaldo Silva à teledramaturgia da Globo. Em entrevista à repórter Tati Apocalypse durante a festa de lançamento de Três Graças, realizada em São Paulo, a artista destacou a força do novo trabalho e o significado de interpretar Lígia, uma das protagonistas da trama. “Já estamos gravando o capítulo 25. É como se a gente já estivesse vivendo Três Graças intensamente”, afirmou.

A novela, que estreia no próximo dia 20 de outubro, promete envolver o público com uma história que mistura emoção, humor e realismo. Segundo Dira, o primeiro grande capítulo será “arrebatador”. “Estamos amando fazer e queremos que o público venha com a gente”, disse a atriz, visivelmente entusiasmada.

Sobre a personagem, Dira descreve Lígia como o pilar da família retratada na trama. “Acho que ela é o alicerce, a base de onde tudo prospera. Quando ela se fragiliza, fragiliza a família inteira”, explicou. Para a artista, a personagem representa a força e a resistência das mulheres brasileiras. “Vejo a Lígia como uma mãe do Brasil, com quem muitas mães vão se identificar e perceber o quanto ela fala por todos nós, assim, por essa brasilidade de quem resiste.”

A atriz também destacou que Três Graças é uma novela que fala de um “Brasil real”, com personagens que refletem o cotidiano e a potência feminina. “O Aguinaldo quis contar isso, né? Um Brasil do povo, um Brasil real. Um Brasil de mulheres também, né? Um Brasil com muita potência dessa força feminina, que é a força que eu acho que a gente a gente faz a mola motora, sabe? Faz as coisas acontecerem. É muito bonito de ver a relação das três”, disse.

Sobre trabalhar novamente com Aguinaldo Silva, Dira ressaltou a versatilidade do autor. “O que o Aguinaldo tem de maravilhoso, gente, que eu admiro muito sinceramente, é a capacidade de da tragédia à comédia. Então, eu acho que o texto, ele dá espaços para esses dois lados. E o meu personagem, eu acho que ali ninguém vive só de tristeza, né? Então, a gente tem esse achado esse esses caminhos para ter também um cotidiano normal com alegrias e tristezas”.