Direção da AABB revitaliza quadra de tênis e fortalece o esporte no Acre

A direção da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) apresentou na noite de sexta-feira, 10, a revitalização realizada na quadra de tênis. O evento contou com a presença do presidente da associação, Walter Luiz, demais diretores e do vereador Neném Almeida (MDB), reforçando o papel de vanguarda da AABB no cenário esportivo e de lazer do Acre e da capital Rio Branco.

A cobertura da quadra resolve um problema histórico para os tenistas da associação: a interrupção das atividades durante o inverno amazônico. Durante décadas, as fortes chuvas transformavam a superfície de saibro em lama, inviabilizando a prática e as competições por aproximadamente seis meses. Agora, com a nova estrutura, os associados poderão praticar o esporte durante o ano todo, independentemente das condições climáticas.

O presidente, Walter Luiz destacou que a obra era uma necessidade antiga e um marco de gestão. Ele explicou que a diretoria sempre focou em atender as diversas modalidades oferecidas pelo clube, que conta com 12 opções esportivas. A revitalização da quadra de tênis, portanto, faz parte de um planejamento estratégico para modernizar e melhorar continuamente a estrutura da AABB, garantindo que cada esporte receba os investimentos necessários ao longo do tempo.

“Trabalhamos com planejamento e, agora, foi a vez de revitalizar a quadra de tênis, uma necessidade antiga. A cobertura permitirá a prática e competições durante o inverno e o verão, sem depender do clima. Estamos muito gratificados em entregar esta quadra de saibro para nossos associados”, explicou o presidente.

A quadra coberta não só beneficia os associados, mas também fortalece o cenário competitivo do tênis no estado. “A AABB é parceira da Federação de Tênis, e já projeta a inclusão de novos torneios em seu calendário, aproveitando a estrutura de ponta para atrair mais praticantes e fomentar ainda mais o desenvolvimento do esporte. Com essa entrega, a associação reafirma seu compromisso de ser um clube 100% voltado para atender aos anseios de seus associados e para elevar o padrão esportivo em Rio Branco e em todo o Acre”, afirmou o diretor Ialey Azevedo.

O vereador Neném Almeida parabenizou a direção da AABB pela revitalização e ampliação das quadras e disse que a associação sempre priorizou espaços de qualidade aos seus sócios e visitantes. “Sei do carinho e do trabalho eficiente desta diretoria, tenho buscado ajudar também e acompanhar as melhorias existentes nesse período. E posso afirmar que a AABB é de longe uma das melhores Associações da região norte pelo seu cuidado e inovação. Vamos priorizar isso”, destacou Almeida.