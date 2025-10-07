Direita faz ato em Brasília por anistia a envolvidos no 8/1

Lideranças políticas e religiosas ligadas à direita realizam, nesta terça-feira (7/10), uma manifestação em Brasília em defesa do projeto de lei que prevê anistia para os envolvidos nos atos de 8 de Janeiro de 2023. O ato foi convocado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acontece em frente à Biblioteca Nacional.

Entre os presentes estavam a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o pastor Silas Malafaia, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), o deputado José Medeiros (PL-MT) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O grupo subiu em um trio elétrico para discursar aos manifestantes. Familiares de presos por envolvimento nos ataques às sedes dos Três Poderes também estão presentes.

O protesto acontece em um momento de enfraquecimento da proposta de anistia na Câmara dos Deputados. O texto original, que previa perdão amplo para os condenados e investigados pelos atos golpistas de 8 de Janeiro, perdeu força entre os parlamentares e passou a ser chamado de “PL da Dosimetria”.

O relator do projeto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), já descartou incluir no parecer qualquer forma de “anistia ampla, geral e irrestrita”, como defendem os aliados de Jair Bolsonaro. A versão final deve se concentrar na revisão das penas aplicadas, permitindo reduções em casos específicos, o que também poderia beneficiar o ex-presidente.