25/10/2025
Universo POP
Diretor da ManausCult celebra aniversário da cidade com festas e incentivo à economia

Escrito por Portal Leo Dias
Jender Lobato, diretor da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), contou ao repórter Natan Balieiro, do portal LeoDias, todos os detalhes do aniversário da capital. Com shows de Klessinha, Nadson O Ferinha, além de uma agenda repleta de atrações no Boi Manaus, o evento promete muito mais que uma festa: é uma celebração das raízes da cidade e um incentivo à economia local.

Lobato explicou que Manaus vem celebrando o aniversário da cidade com uma série de atividades, começando pela tradicional Feirinha do Tururi, considerada o “esquenta”, e passando por atrações nacionais, como Klessinha e Nadson. O grande fechamento do evento fica por conta do Boi Manaus. “Aqui em Manaus, a gente tem uma máxima: tudo termina em Boi Bumbá”, brincou o presidente da ManausCult.

O Boi Manaus, que já é um evento fixo no calendário da cidade e está prestes a completar 30 anos, passou por uma grande reorganização e voltou a ser realizado no Sambódromo. Além de lotar o local com público e garantir uma festa de qualidade, Lobato destacou que o evento também impulsiona a economia criativa: os ambulantes participam tanto de áreas externas quanto internas, movimentando o comércio local.

“Fazemos uma festa com megaestrutura: sonorização, iluminação, palco, cenografia, mas, ao mesmo tempo, todos os ambulantes estão inseridos”, afirmou Lobato. Como verdadeiro incentivador da cultura, ele destacou que sua maior satisfação é conseguir fazer com que a economia cresça junto com a valorização das tradições culturais, encerrando a entrevista cantando “parabéns” a Manaus.

