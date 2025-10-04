Diretor de bateria da Estácio responde bem aos tratamentos, mesmo em estado grave

O diretor de comunicação da G.R.E.S. Estácio de Sá, Difininho, na última sexta-feira (3/10), conversou com a reportagem do portal LeoDias para atualizar o estado de saúde do diretor de bateria da escola da agremiação carioca, Sérgio Teixeira, mais conhecido como Villa-Lobos. Ele passou por uma cirurgia no começo da semana após sofrer traumatismo craniano decorrente de um grave acidente de moto.

Segundo Difininho, que conversou com um familiar, o diretor segue sem febre, a pressão do crânio não aumentou e está reagindo cada vez mais aos estímulos. Já mexeu as pernas e o quadril. Mesmo em um estado tão grave, ele tem surpreendido as expectativas e respondido bem aos tratamentos.

Os familiares e amigos seguem em oração para não surgir nenhuma infecção no hospital. No mesmo dia, este veículo também obteve o boletim médico de Sérgio: “A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que o estado de saúde do paciente permanece grave.”

Na última terça-feira (30/9), Villa-Lobos foi operado, conforme informação divulgada pela escola de samba do Rio de Janeiro, nas redes sociais, e no dia seguinte, este veículo também obteve o boletim médico: “A direção do Hospital Municipal Souza Aguiar informa que o paciente está no CTI e o quadro de saúde permanece grave.”