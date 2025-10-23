diretor-de-cinebiografia-de-mauricio-de-sousa-destaca-mensagem-do-filme:-“inspirar”

Em entrevista à repórter Letícia Campos, do portal LeoDias, o diretor Pedro Vasconcelos falou da principal motivação para dirigir “Mauricio de Sousa – O Filme”, que estreia nos cinemas nesta quinta (23/10). Ele disse que foi movido pelo desejo de inspirar o público a perseguir seus sonhos, assim como o cartunista fez ao longo da vida.

“Por que não fizeram o filme do Mauricio ainda? Isso é que me bateu na cabeça”, contou Pedro. “É uma jornada de tanto desafio, de tanta dificuldade. Como é que um cara resolve viver de desenho, um negócio que não fazia o menor sentido na época? Todo mundo falava pra ele: ‘Isso não dá dinheiro, arruma um emprego normal’. E ele insistia: ‘Eu quero viver de desenho’”, destacou.

Segundo o diretor, o longa busca mostrar como a persistência de Mauricio transformou não apenas sua própria história, mas também a de gerações de leitores. “Eu fiz o filme motivado a passar um incentivo, uma inspiração para que ninguém nunca desista dos seus sonhos. É importante acreditar, vencer desafios e fazer o que está no nosso coração. Isso pode mudar a vida de muita gente”, afirmou.

Pedro também revelou qual cena do longa foi a mais especial para ele: o momento em que o protagonista desenha a Mônica pela primeira vez. “A partir do momento em que mostramos a primeira vez que o Mauricio desenha a Mônica, os primeiros traços, a vida de todos nós mudou. É muito legal saber que algo que ele fez impactou a vida de tantas pessoas”, refletiu.

Além dos bastidores emocionais, o diretor contou uma curiosidade pouco conhecida sobre o cartunista: antes de se tornar desenhista, Mauricio de Sousa foi um talentoso cantor mirim. “Eu fiquei ‘choquito’ quando soube! Mauricio, quando tinha oito ou nove anos, ganhava todos os concursos de calouros em São Paulo, a ponto de ser proibido de participar porque vencia todos. Ele poderia ter se tornado um grande cantor”, revelou Pedro.