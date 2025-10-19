Diretor de futebol do Palmeiras responde Filipe Luís e José Boto; veja

Em um dos jogos mais aguardados da temporada, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 x 2 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19/10). Após declarações de Filipe Luís e José Boto, treinador e diretor do Rubro-Negro, Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, respondeu os profissionais do adversário.

Leia também

“É inaceitável que o (técnico) Filipe Luís e o José Boto (diretor) sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Respeito o Filipe Luís pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou”, disse o diretor.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Filipe Luis – Técnico do Flamengo

Pedro Loureiro/Sports Press Photo/Getty Images) 2 de 3

Jogadores do Flamengo comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo 3 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo

Em entrevista coletiva após a vitória do Flamengo, Filipe Luís disse que o Palmeiras é um time que não pode reclamar de arbitragem e que nenhum clube foi prejudicado na partida que aconteceu no Maracanã. Depois, Anderson Barros disparou contra José Boto.

“Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula”, concluiu o diretor de futebol.