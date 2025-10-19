19/10/2025
Universo POP
Menina ganha festa surpresa e tem reação emocionante: “Mãe, a festa é minha?”
Desfile com materiais reciclados encanta web pela criatividade de alunos no Acre
Vazam prints de João Vicente e Gracyanne: “Muito tesão”
Ohana Aiache e Sam Monteiro celebram união em cerimônia dos sonhos em Pipa
Ludmilla Cavalcante recebe anel do namorado em jantar romântico e seguidores suspeitam de noivado
Traída 16 vezes, Maíra Cardi revela que contratou secretária lésbica para Thiago Nigro
Jovem que se preparava para ser padre deixa o catolicismo para viver o amor com o namorado
Luana Piovani ataca jornalista do portal LeoDias: “Bosta de emprego”. Veja o que a repórter respondeu!
Após áudio vazado confirmando affair com João Vicente, Gracyanne se justifica: “Era outro”
Brigitte Bardot é internada em estado grave aos 91 anos na França

Diretor de futebol do Palmeiras responde Filipe Luís e José Boto; veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
diretor-de-futebol-do-palmeiras-responde-filipe-luis-e-jose-boto;-veja

Em um dos jogos mais aguardados da temporada, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 x 2 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo (19/10). Após declarações de Filipe Luís e José Boto, treinador e diretor do Rubro-Negro, Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, respondeu os profissionais do adversário.

Leia também

“É inaceitável que o (técnico) Filipe Luís e o José Boto (diretor) sigam fazendo acusações contra o Palmeiras, ainda mais depois de um jogo em que houve erros da arbitragem que favoreceram o Flamengo. Respeito o Filipe Luís pela trajetória que construiu como atleta e que agora vem desenvolvendo como treinador, mas é falta de ética falar de outro clube da maneira como ele falou”, disse o diretor.

3 imagensJogadores do Flamengo comemorando gol diante do Palmeiras no MaracanãFlamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato BrasileiroFechar modal.1 de 3

Filipe Luis – Técnico do Flamengo

Pedro Loureiro/Sports Press Photo/Getty Images)2 de 3

Jogadores do Flamengo comemorando gol diante do Palmeiras no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo3 de 3

Flamengo x Palmeiras pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Adriano Fontes/Flamengo

Em entrevista coletiva após a vitória do Flamengo, Filipe Luís disse que o Palmeiras é um time que não pode reclamar de arbitragem e que nenhum clube foi prejudicado na partida que aconteceu no Maracanã. Depois, Anderson Barros disparou contra José Boto.

“Quanto às declarações do Boto, elas não me surpreendem. Basta nos lembrarmos da mentira que ele contou na zona mista do Allianz Parque, após o jogo do primeiro turno, quando disse que dirigentes do Palmeiras haviam tentado invadir o vestiário da arbitragem, o que foi desmentido por todos, inclusive na súmula”, concluiu o diretor de futebol.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost