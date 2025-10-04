Diretor do Grêmio pede “rebaixamento de árbitros” após derrota

A derrota do Grêmio para o Bragantino segue repercutindo no lado tricolor. O diretor de futebol do clube, Guto Peixoto, concedeu entrevista coletiva no lugar de Mano Menezes, técnico da equipe, e manifestou indignação com relação ao resultado. O time paulista venceu por 1 x 0, gol marcado de pênalti no último minuto.

“A gente vai ter que ir de novo na CBF. Nós já fomos uma vez, já fomos duas vezes e nós vamos ter que ir de novo para sermos ouvidos, para que haja um equilíbrio nas escalas dos árbitros. Eu não estou nem pedindo mais equilíbrio dentro do campo. Eu quero que ponham árbitros equilibrados, árbitros que têm boas arbitragens. E tem muitos, não são poucos”, disse.

Leia também

Ele ainda questionou a escolha do árbitro do jogo. “E por que nos nossos jogos vem um que estava punido há cinco meses? Agora vem um menino que, desculpa, tinha que estar apitando o sub-17. A CBF tinha que implantar o rebaixamento de árbitros. Isso que ela tinha que fazer. Todo ano, rebaixa quatro e sobe quatro”, completou.

Na sequência, ele comentou sobre a entrevista pós-jogo de Marlon, lateral do Grêmio. “Eu não usei a palavra roubo, né? Primeiro, defendendo os atletas quando saem de campo, depois de uma arbitragem como foi a de hoje, a gente tem que entender. Ele não é o culpado. Ele não é o réu, o réu é outro. Ele foi uma consequência, ele agiu para se defender, vamos usar dessa forma”, pontuou.

Por fim, Peixoto, defendeu o atleta. “Então, em primeiro lugar, vamos isentar o Marlon disso. Eu, de novo, não falei em roubar, falei que não quero fazer ilações. Às vezes dá até para pensar isso, porque é tantas coisas, mas não falei nesse ponto”, encerrou.