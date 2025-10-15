15/10/2025
Diretor do Palmeiras se pronuncia pela 1ª vez após afastamento de jogadores do Sub-17

O coordenador das categorias de base do Palmeiras, João Paulo Sampaio, se pronunciou, nesta quarta-feira (15/10), sobre a decisão do clube de afastar o elenco e a comissão técnica do time sub-17, que disputava o Campeonato Paulista. Em publicação nas redes sociais, o dirigente afirmou que a medida reflete a maneira como o clube conduz sua formação de atletas e reafirmou a prioridade dos valores coletivos.

“Por transparência e por eu não gostar de especulações. No caso do sub-17 não houve indisciplina, só uma decisão de como o clube pensa e age, sendo sempre os valores coletivos acima dos individuais (atletas, funcionários, empresários, família). Nesse mundo que o umbigo é sempre o mais importante, mostramos por ações que somos primeiro sociedade. Vida que segue que hoje tem Palmeiras. Avanti!”, escreveu João Paulo.

Contexto da decisão

A manifestação ocorre após o afastamento do elenco e da comissão técnica do sub-17 da sequência do Campeonato Paulista da categoria. A equipe sub-16 assumirá o restante da competição. Internamente, a decisão foi tomada por questões disciplinares, mas o clube não divulgou detalhes sobre o ocorrido.

Nos bastidores, a medida é vista como uma forma de reforçar a filosofia de trabalho da base palmeirense, que prioriza o comportamento e a postura dos jovens atletas. O clube mantém a posição de que, nas categorias de base, a formação humana está acima dos resultados esportivos.

Apoio técnico e valores da base

O técnico Artur Itiro, que também foi afastado da disputa do estadual, mas segue no cargo e no clube, divulgou uma nota endossando a decisão.

“É uma decisão tomada pelo João Paulo Sampaio com intuito de reforçar a importância e o tamanho do Palmeiras acima de elencos (categorias e gerações), interesses e performances individuais ou resultados. O exemplo está sendo dado para essa e demais gerações sobre os valores pregados. O Palmeiras valoriza a formação do ser humano acima da formação do atleta. Valoriza a Entidade e a coletividade acima dos interesses individuais. Não houve nenhum ato de indisciplina propriamente”, pontuou.

Próximos passos da categoria

Enquanto o sub-16 assume a competição estadual, o time sub-17 seguirá treinando normalmente e deve participar de outros torneios ainda em 2025, como a 3ª Super Copa Capital, em Brasília, no início de dezembro. A geração vinha em destaque na temporada, tendo chegado às semifinais do Campeonato Brasileiro e do Mundial da categoria, eliminada nos pênaltis pelo Barcelona após empate por 2 a 2.

