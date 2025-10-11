Diretor Felipe Pontes transforma devoção em arte em “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”

A TV Aparecida lançou, em Aparecida do Norte, o especial “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre”, uma superprodução que marca os 20 anos da emissora e celebra a história de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. O portal LeoDias foi convidado para prestigiar o evento e acompanhar de perto o lançamento da obra, que será exibida neste domingo (12/10), às 16h e às 21h. O diretor e roteirista do projeto, Felipe Pontes, conversou com a reportagem e destacou o intuito: ir além da religiosidade, buscando representar o Brasil em sua pluralidade.

“O nosso fundo, é claro, é religioso, o propósito é religioso, mas a gente está falando do povo do Brasil. O Brasil dos escravizados, o Brasil das pessoas com deficiência, com limitações, o Brasil de pessoas incrédulas, mas que todos os dias acordam. Por que elas acordam? Porque tem alguém olhando por elas, tem alguém realmente guiando por elas. Eu acredito que, sim, nós estamos fazendo um produto de cunho religioso, mas cheio de cultura, repleto de cultura. Nós temos as fitas, as cores, a interpretação mesmo. O brasileiro é um dos que mais consome novela, consome esse tipo de conteúdo”, afirmou o diretor ao portal LeoDias.

O especial, dirigido e roteirizado por Felipe Pontes, revive momentos marcantes da devoção à santa, como a pesca milagrosa, o milagre das correntes do escravo Zacarias, a cura da menina cega e a conversão do cavaleiro ateu. Gravado em diversas locações do Vale do Paraíba, o projeto é uma das maiores apostas da TV Aparecida em produções originais.

Felipe contou que a ideia do projeto nasceu há cerca de dois anos e ganhou força no fim de 2024, quando a emissora decidiu investir em um grande especial para marcar o aniversário: “Sempre enxerguei esse projeto como uma oração. Para a Senhora dizer o que deve chegar aos corações”, declarou o diretor na coletiva de imprensa.

Segundo ele, o roteiro foi sendo escrito e gravado de forma simultânea. As filmagens começaram em abril e foram concluídas há apenas duas semanas.

Elenco diverso e emocionado

O elenco do especial reúne nomes consagrados e novos talentos. Isabel Fillardis dá vida à imagem de Nossa Senhora Aparecida, enquanto Alexandre Barillari interpreta o capitão do mato no milagre das correntes e Maurício Mattar faz uma participação especial como Malaquias, tio da menina cega.

Na coletiva, o ator Odá Silva, que interpreta o escravo Zacarias, destacou a força histórica da trama: “Meu corpo conta coisas como essa história. Construo esse personagem a partir do milagre, porque essa realidade a gente já conhece. Cresci com minha família inteira cuidando da fé”, disse ele.

A atriz Rafaela Marcelino, responsável por viver a menina cega, contou que mergulhou na realidade de pessoas com deficiência visual para dar autenticidade à personagem: “Quis entender como é uma pessoa cega. Escutei muito podcast e conheci muitas pessoas cegas falando sobre o que é viver sem ter visão”.

Já o ator Lucas Veneziani, que interpreta um dos pescadores, falou sobre a conexão pessoal com o papel: “Não tem como sair do mesmo jeito; fiquei encantado com a TV. Minha avó foi ministra de Eucaristia na Igreja Católica e quando recebi a notícia do personagem procurei por ela”.

O elenco também é formado por nomes como Maurício Mascarenhas, Marcelo Torrecillas, Carlos Rosário, Luiz Amorim, Cinthia Braga e Maria Helena Malta.

Produção feita com devoção

De acordo com Padre Camilo Júnior, diretor de programação da TV Aparecida, o especial reforça o compromisso da emissora com a evangelização por meio da arte. “Após duas décadas de ação evangelizadora, através de vários formatos, a TV Aparecida assume, com muita propriedade, a produção de conteúdos exclusivos e independentes em sua programação, agregando valores religiosos e humanos e permanecendo fiel à sua inspiração primeira de comunicar a esperança que brota do Evangelho e de colaborar para a construção de uma sociedade mais fraterna. Pois este é o sonho de Deus no coração de Maria!”, contou ele.

Após a transmissão na TV aberta, “Aparecida: Entre a Fé e o Milagre” estará disponível no YouTube e no portal oficial da emissora.