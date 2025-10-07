07/10/2025
Diretora do “Tiny Desk Brasil” revela bastidores da curadoria do quadro

Escrito por Portal Leo Dias
diretora-do-"tiny-desk-brasil"-revela-bastidores-da-curadoria-do-quadro

Em entrevista ao repórter Eduardo Reis, do portal LeoDias, Sandra Jimenez, diretora de Música do YouTube para a América Latina, comentou sobre a chegada do Tiny Desk ao Brasil, formato musical consagrado pela NPR (National Public Radio) que ganhou uma versão nacional. A executiva celebrou o projeto como um marco para os artistas brasileiros e para a própria plataforma.

“A vinda do Tiny Desk para o Brasil é uma grande vitória para todo mundo que está aqui, para os nossos artistas, mas principalmente porque é um formato nativo da plataforma, que começou no YouTube, está disponível no YouTube e agora passa a ter uma edição 100% local”, afirmou Sandra.

A versão brasileira do programa está sendo produzida pela Anonymous Content, escolhida pela NPR. Segundo Jimenez, o trabalho tem sido coletivo, com envolvimento direto das equipes brasileiras do YouTube.

“A gente [YouTube] também tem contribuído com sugestões. É um projeto construído a muitas mãos”, explicou.

O “Tiny Desk Brasil” contará com duas temporadas em 2025, cada uma com cinco episódios, e será exibido no canal oficial do Tiny Desk Brasil no YouTube, com estreia nesta terça-feira (7/10), com João Gomes. Além disso, os episódios poderão ser assistidos na tela grande, acompanhando a tendência do consumo de vídeos na TV conectada.

“Mais de 70 milhões de brasileiros já assistem a conteúdos do YouTube na televisão conectada, e esse é mais um formato que vai brilhar nesse espaço. As gravações têm sido intensas, mas o resultado está lindo”, adiantou Sandra.

