Diretoria do Botafogo enfrenta dilema com elenco por prêmio do Mundial

A diretoria do Botafogo enfrenta um impasse com o elenco devido ao pagamento da premiação da Copa do Mundo de Clubes. Os jogadores cobram um valor maior do que o definido no início da temporada e rejeitaram a proposta do clube de parcelar a quantia em 12 vezes.

Na última quinta-feira (23/10), dirigentes se reuniram com as lideranças do grupo no Espaço Lonier, centro de treinamentos do clube, para discutir o assunto. Segundo a diretoria, não há previsão de pagamento imediato, e a proposta é dividir o valor ao longo de um ano.

Leia também

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Vítor Silva/Botafogo 2 de 2

A equipe ainda tem 17 jogos para tentar não superar a marca negativa de 2022

Daniel Castelo Branco/Eurasia Sport Images/Getty Images

O Botafogo recebeu cerca de R$ 146,3 milhões da Fifa pela participação no torneio. Do total, pouco mais de R$ 15 milhões seriam destinados aos jogadores, já descontados impostos e custos de viagem.

O elenco, porém, alega que o valor combinado seria superior, com uma diferença de cerca de R$ 10 milhões. Em janeiro, atletas e dirigentes assinaram um documento definindo as premiações da temporada, mas os jogadores afirmam que houve um entendimento verbal para um repasse maior.

A diretoria sustenta que os contratos assinados estão sendo respeitados e mostrou os registros durante a reunião. O clima, no entanto, ficou tenso, e os atletas demonstraram insatisfação com a proposta apresentada.

No Mundial, o Botafogo passou no grupo contra PSG, Atlético de Madrid e Seattle Sounders, mas caiu nas oitavas contra o Palmeiras.